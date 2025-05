Novi potres u Bosni i Hercegovini

Bosna i Hercegovina je u subotu, 31. svibnja 2025. godine, pogodio potres magnitude 2.6 prema Richterovoj ljestvici. Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar se nalazio u blizini koordinata 42.610°N, 18.413°E, na dubini od 5 kilometara.

🔔#Earthquake (#zemljotres, #potres) M2.6 occurred 13 km SE of #Trebinje (Bosnia & Herzegovina) 3 min ago (local time 14:49:52). More info at:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/qfwCE5mxtZ

🖥https://t.co/2B6VEI54BS pic.twitter.com/kk7GJeAE39

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

— EMSC (@LastQuake) May 31, 2025