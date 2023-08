NOVI PERANAROV ISPAD Upao na konferenciju za medije i napravio kaos: "Odite svjedočiti po Zambiji"

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u utorak je obišao obnovljene prometnice i kružni tok na križanju Nova cesta/Kranjčevićeva/Božidara Adžije.

No show je ukrao Ivan Pernar koji je i prije početka konferencije počeo vikati.

"Zašto me gurate, što to radite? Čovjek me poziva da se maknem i napadaju me ovi vaši ljudi", rekao je pokazujući na ljude koji su stajali kraj Tomaševića.

Potom je nastavio: "Zašto ste lagali da su tramvaju stari između 10 i 15, godina, a stari su 27? Recite to Zagrepčanima! Zašto govorite da je kriza stambenog prostora, a dijelite stanove migrantima i azilantima a naši ljudi ne mogu pod normalnim cijenama naći stan za mjesečni najam?", vikao je Pernar.

"Zašto Zagrepčani nemaju prioritet", pitao je vikajući na Tomaševića.

Tomašević mu je odgovorio: "Gospodine Pernaru, ovo je konferencija za medije i odgovaram na pitanje medija, a ne nekim kvazi bivšim političarima i bivšim saborskim zastupnicima. Možete se s pitanjima javiti u gradski ured".

Pernar se nije dao smesti pa je nastavio: "Zašto ste lagali da ćete zatvoriti Jakuševac u svom prvom mandatu? Zašto ljudima ovrhe stižu bez ovrhe? Može vas biti sram!"

Tomašević mu je ponovio da se radi o konferenciji i da će na pitanja odgovarati samo novinarima, a u trenucima kad je Pernar počeo odlaziti, dobacio mu je: "Odite svjedočit po Zambiji ono..."

Tomašević je komentirao da je ovo "očito nova metoda privlačenja javnosti bivšeg zastupnika Pernara". piše Danas.hr.