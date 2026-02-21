Novi igrač Hajduka oduševio navijače: "Nije ni došao, već galami"

Dario Marešić (26) nije gubio vrijeme po dolasku u Hajduk. Novi stoper Bijelih odmah se priključio treninzima i stavio na raspolaganje stručnom stožeru uoči nedjeljnog Jadranskog derbija SuperSport HNL-a protiv Rijeke.

Iz splitskog kluba potvrdili su da je Marešić odradio prvi trening s momčadi, a fotografije s Poljuda pokazale su igrača koji se brzo uklopio u novu sredinu.

Glasna komunikacija i liderski pristup

Već na prvom treningu Marešić je pokazao liderske karakteristike. Aktivno je komunicirao sa suigračima, a u jednom trenutku savjetovao je i sedam godina mlađeg kolegu iz obrane, 19-godišnjeg Marina Skelina.

Takav pristup nije prošao nezapaženo među navijačima. Društvene mreže ubrzo su se ispunile pozitivnim komentarima, a mnogi su isticali njegovu energiju i dojam kao da je dio momčadi već duže vrijeme.

„Djeluje kao da je tu dvije godine“, „Ti si naš“ i „Nije ni došao, već galami“, samo su neke od reakcija koje pokazuju da je Marešić brzo osvojio simpatije publike.

Odluka je na Garciji

Sam igrač ne skriva želju da što prije zaigra pred punim Poljudom, no konačnu odluku o njegovom nastupu protiv Rijeke donijet će trener Gonzalo Garcia.

Fizička sprema ne bi trebala biti upitna. Marešić je u punom natjecateljskom ritmu – prošlog je vikenda kao kapetan Istre predvodio svoju momčad na gostovanju kod Dinama na Maksimiru.

Hoće li debitirati već u derbiju, doznat će se uoči nedjeljnog ogleda, no jedno je sigurno – dojam s prvog treninga sugerira da je Hajduk dobio igrača spremnog preuzeti odgovornost.