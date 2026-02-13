Novi hrvatski marinci primili beretke

U vojarni „116. brigade HV-a“ u Pločama danas je, u petak 13. veljače 2026., održana svečanost uručenja beretki novim pripadnicima Satnije mornaričko-desantnog pješaštva (sMDP) Flote Hrvatske ratne mornarice.

Simbolički i svečani čin značio je završetak njihove integracijske obuke, koja je počela 12. siječnja i provedena je na više lokacija, uključujući vojarnu i akvatorij u Pločama, vojni poligon „Josip Markić“ u Kninu, vojarnu „Knez Trpimir“ u Divuljama i vojnu lokaciju „Privala“ na otoku Korčuli.

Beretke su mladim hrvatskim marincima uručili zapovjednik Flote HRM-a kapetan bojnog broda Antun Flegar, prva dočasnica Flote HRM-a časnička namjesnica Marijana Vladava Kosor te veterani 53. bojne koji su djelatni pripadnici HRM-a. Time se utemeljuje tradicija koja pridonosi čuvanju sjećanja na ratnu postrojbu i sve njezine pripadnike, među kojima su i oni koji su u Domovinskom ratu dali svoje živote za slobodu Republike Hrvatske.

Program jednomjesečne integracijske obuke bio je zahtjevan i intenzivan. Uz ostalo, obuhvaćao je usavršavanje rukovanja osobnim naoružanjem; provedbu instinktivnih i situacijskih gađanja, napada, prepada i zasjeda; zračni i pomorski desant; komuniciranje u skladu s propisanim procedurama NATO-a; napredno poznavanje topografije i osnova prve pomoći. Obuka je kulminirala završnom vježbom, na kojoj su polaznici pokazali sve što su naučili i uvježbali te dokazali da zaslužuju beretku Satnije mornaričko-desantnog pješaštva.

U prigodnom obraćanju kapetan bojnog broda Antun Flegar čestitao je novim pripadnicima Satnije te istaknuo da je više nego ponosan na sva postignuća te postrojbe od njezina utemeljenja. „Očekujem da nastavite tako, ponosno i učinkovito“, poručio je zapovjednik Flote HRM-a.

Instruktor narednik Josip Grbavac istaknuo je da je obuka bila koncipirana tako da dovede obučenost, osposobljenost, uvježbanost i tjelesnu spremnost polaznika na visoku razinu potrebnu za izvršavanje vrlo zahtjevnih zadaća Satnije mornaričko-desantnog pješaštva.

„Biti pripadnik Satnije mornaričko-desantnog pješaštva nije posao, to je poziv. Uručenje beretki velika je čast i kruna integracijske obuke. Zadovoljan sam onim što su pokazali polaznici, ali integracijska obuka tek je početak. Uskoro odlaze u svoje vodove i nastavljaju obuku“, rekao je.

Najbolji polaznik obuke bio je vojnik Lovre Šušac iz Širokog Brijega u Bosni i Hercegovini. Naglašivši da je priznanje koje je dobio rezultat timskog rada svih polaznika, dodao je da je psihička spremnost barem jednako bitna kao i tjelesna. „No, kad se osvrnete na sve što ste prošli i doživjeli, osjetite da imate više samopouzdanja“, ustvrdio je.

Polaznik poručnik Luka Matković iz Kučina kod Solina donedavni je kadet. Završio je studij Vojno vođenje i upravljanje, smjer pješaštvo. „Postati pripadnik marinaca bila je moja želja, koja se ostvarila. Što se tiče integracijske obuke, mogu reći da je svaka izobrazba, obuka, školovanje i iskustvo nešto što ispunjava naš vojnički poziv. Što se tiče ekipe, svi mi polaznici bili smo jednaki, prešli smo sve prepreke i ostvarili zajednički cilj – uručenje beretki“, istaknuo je.

Vojnikinja Martina Vuica rekla je da se sve kroz što su prošli tijekom teške i intenzivne, ali poučne obuke isplatilo kad je na uručenju beretki čula hrvatsku himnu. „Srce mi je bilo veliko kao kuća“, istaknula je Metkovka te dodala da je obuka vidljivo povećala psihofizičke sposobnosti svih polaznika.

Osim novih pripadnika, svečanosti su nazočili i njihovi kolege iz Satnije mornaričko-desantnog pješaštva i Hrvatske ratne mornarice, kao i članovi Udruge veterana Domovinskog rata 53. bojne mornaričko desantnog pješaštva, ratne postrojbe koja je prethodnica Satnije mornaričko-desantnog pješaštva.