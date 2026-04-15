Novi Hajdukov sportski direktor: Ne možemo mijenjati ljude svaka tri mjeseca

Nakon višemjesečne potrage koja je započela raskidom suradnje s Goranom Vučevićem sredinom veljače ove godine, Hajduk je i službeno predstavio novog sportskog direktora - 45-godišnjeg Poljaka Roberta Grafa. S novim direktorom potpisan je ugovor do 30. lipnja 2029. godine.

Novi sportski direktor bit će predstavljen javnosti na konferenciji za medije koja će se održati ove subote. Iz splitskog kluba su također najavili kako će večeras od 19:11 na HDTV-u i službenom YouTube kanalu emitirati ekskluzivni razgovor s prvim dojmovima Roberta Grafa, prenosi Index.

Gospodine Graf, prije svega dobrodošli u Split. Kakvi su prvi dojmovi o gradu, stadionu, klubu općenito?

Hvala. Ovo mi je već treći put u Splitu, tako da nije prvi put. Volim ovaj grad, ljude. Zaljubio sam se u Split čim sam došao. Klub je velik, odgovornost također. Ogroman izazov i istodobno velika čast.

Kada je došao poziv za dolazak u klub, jeste li kontaktirali ikoga iz Hrvatske, bivše igrače ili trenere kako biste razgovarali o situaciji u Hajduku?

Ne, provjerio sam situaciju. Provjerio sam medije. Odradio sam analizu oko Hajduka, Splita i Hrvatske. Ali se nisam ni s kim savjetovao.

Glavna stvar koju smo naučili o vama jest da ste imali puno uspjeha u svojoj zemlji. Prva stvar koja pada na pamet je očito Rakow, i sve što ste tamo napravili. Koji su bili ključni čimbenici vašeg uspjeha s njima?

Vizija je bila ključ uspjeha. Zatim odabir pravog trenera, njegovo zadržavanje sedam godina. Dakle, dugoročni proces, skauting, regrutacija, profili koje smo kreirali. Igrali smo cijelo vrijeme u istom sustavu, 3-4-3. Tako da smo kreirali vrlo, vrlo specifične profile i jako, jako puno smo se toga pridržavali.

Imali smo sreće što smo potpisali dobre ljude, ne samo igrače, već i ljude u skautingu i regrutaciji, ovo je uvijek timski rad. Nije posao jedne osobe, već jasna vizija i ciljevi koje smo postavili. To je bilo posebno.

Spomenuli ste dugovječnost s trenerom koji je tamo bio sedam godina. Kako postići takvu dugovječnost u okruženju poput ovog gdje smo svi puni temperamenta, puni smo reakcija koje moraju biti trenutačne, baš sada, u ovom trenutku?

Sedam godina u jednom klubu je vrlo posebno. Ne samo ovdje, već bilo gdje u svijetu. Očekuju se rezultati u kratkom vremenskom roku. To je uvijek najveći izazov. Svakako nam je potrebna stabilnost. Ne možemo mijenjati ljude svaka tri mjeseca.

Hajduk je poznat po svojoj akademiji i igračima koje odgajamo od malih nogu pa sve do prve momčadi. Ove sezone nam je prosjek godina oko 22, što je vjerojatno jedna od najmlađih, ako ne i najmlađa momčad u cijeloj ligi. Kako gledate na ovu suradnju između razvoja mladih igrača i njihovog doprinosa prvoj momčadi, uz mogućnost da budu oni na kojima klub može zaraditi velikim transferom?

To je okruženje koje volim, iskreno. S druge strane, to je najveći izazov u nogometu. Pobjeđivati, osvajati trofeje i uvoditi mlade igrače. Napravio sam analizu juniorskih i kadetskih uzrasta Hajduka dok sam se pripremao za posao. Vidim da imamo talenta u akademiji. Tako da je ideja o igranju igrača iz akademije apsolutno ispravna.

Volim to i to bismo trebali raditi. Poanta je u tome da se to radi mudro, ne možemo igrati s deset ili osam igrača iz akademije u prvoj momčadi i očekivati osvajanje prvenstva. Zadovoljan sam načinom na koji trener uvodi mlade igrače i daje im priliku.

Oni će uvijek griješiti jer nisu gotov proizvod, tako reći, kada dolaze iz akademije. I to moramo prihvatiti u nekom trenutku. Ali to je najveći izazov – spojiti te dvije stvari: uspjeh i uvođenje mladih igrača. Ali to će svakako biti jedna od naših glavnih točaka u budućnosti.