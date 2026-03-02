NOVI 'GRAD' NADOMAK SPLITA Na 30 hektara niče naselje za čak 20 tisuća ljudi: „To nisu samo zgrade, krećemo od nule“

Nedaleko od Split, na prostoru koji je godinama stajao prazan, rađa se ideja o potpuno novom, planski osmišljenom naselju. Riječ je o čak 30 hektara državnog zemljišta u građevinskoj zoni, području koje bi, po prvi put nakon dugo vremena, trebalo biti urbanistički promišljeno prije nego što se zabije ijedan temelj. Pogađate lokaciju? U pitanju je Vučevica.

Vučevica prerasta u 'novi grad'

Za općinu Klis to je projekt koji nadilazi klasičnu stambenu izgradnju. Govorimo o 300 tisuća četvornih metara na kojima bi se, dugoročno, moglo razvijati naselje kapaciteta između 15 i 20 tisuća stanovnika ali bez stihije, bez improvizacije i bez naknadnog „krpanja“ infrastrukture, kakvo je Dalmacija prečesto gledala.

Uskoro bolja prometna povezanost, novi izlaz s autoceste i sportski centar planiran za potrebe Europske sveučilišne igre 2028 dodatno mijenjaju sliku ovog kraja. Vučevica bi, gotovo preko noći, mogla postati novo središte urbanog razvoja.

Razgovarali smo s načelnikom Općine Klis, Jakovom Vetmom, koji nam kaže kako je projekt u Vučevica mnogo više od klasične stambene zone. Naime, projekt se sve češće opisuje se kao jedan od prvih pokušaja sustavno planiranog novog naselja u Hrvatskoj i to od samog početka, bez naknadnih improvizacija.

Načelnik naglašava kako razlika nije samo u veličini zahvata, nego u filozofiji pristupa.

„Projekt u Vučevici nije samo gradnja stambenih objekata; to je stvaranje samoodrživog naselja od nule. Godinama smo svjedočili modelu u kojem se prvo izgrade zgrade, a onda se naknadno pokušava ‘uhvatiti korak’ s cestama, vodom i strujom. Ovdje želimo prekinuti takvu praksu“, ističe.

Umjesto dograđivanja na postojeće, često nedostatne kapacitete, plan je jasan, najprije infrastruktura, potom stanovanje.

„Prvo se planira i gradi temelj, odnosno vodovod, prometna mreža, energetski sustav, a tek onda dolaze kuće i zgrade. Cilj nam je izbjeći urbanu stihiju i stvoriti prostor koji spaja modernu tehnologiju s kvalitetom života u prirodnom okruženju“, poručuje načelnik.

Govori se o naselju za 15 do 20 tisuća stanovnika, no u Općini naglašavaju kako je riječ o dugoročnom kapacitetu prostora, a ne o čvrstom cilju.

„Riječ je o dugoročnom strateškom projektu koji će se razvijati u fazama, prateći potražnju i infrastrukturne mogućnosti. Iako bi moglo stati 15 - 20 tisuća ljudi, to nije naš plan. Želimo ovdje stvoriti pilot projekt koji će biti primjenjiv na više lokacija diljem županije“, pojašnjava nam Vetma.

Može li Vučevica postati uzor Hrvatskoj?

Može li Vučevica doista postati ogledni primjer urbanističkog planiranja u Hrvatskoj, pitanje je koje se prirodno nameće uz ovako ambiciozan projekt.

Načelnik vjeruje da je to ostvarivo.

„Uvjereni smo da je to itekako realno. Raspolažemo prostranim, neizgrađenim zemljištem u neposrednoj blizini Splita i uz autocestu, što nam daje jedinstvenu priliku da od početka postavimo visoke standarde“, kaže.

Dodaje kako ključ neće biti samo u prostoru, nego u ljudima koji će ga oblikovati.

„Presudna je suradnja s urbanistima i stručnjacima koji razumiju potrebe suvremenog čovjeka, kako povezati posao, stanovanje i slobodno vrijeme u jednu funkcionalnu cjelinu. Ako to uspijemo, Vučevica može postati referentna točka za buduće projekte u Hrvatskoj“, smatra Vetma.

Od mladih obitelji do gospodarske zone

Općina već osam godina provodi projekt „Zemljište za mlade obitelji“, jednu od demografskih mjera na koju su posebno ponosni. Pitali smo načelnika kakvi su konkretni učinci i može li se Vučevica smatrati njegovim logičnim nastavkom.

„Rezultati su izvrsni. Kroz taj program smo u Klisu zadržali brojne mlade obitelji, omogućivši im povoljne uvjete za rješavanje stambenog pitanja. Vučevica je prirodni nastavak te politike, ali na višoj razini umjesto pojedinačnih parcela, nudimo cjelokupno okruženje stvoreno za obiteljski život“, kaže nam.

Vučevica je nedavno dobila novi vodoopskrbni sustav, što se u Općini smatra važnim preduvjetom za daljnji razvoj. No, kako ističe načelnik, to je tek početak.

„Novi vodoopskrbni sustav ogroman je korak naprijed, ali ozbiljna stambena izgradnja traži puno više od toga“, naglašava.

Sljedeća faza uključuje proširenje i modernizaciju cestovne mreže, kako bi područje bilo funkcionalno i sigurno povezano s okolicom, te osiguravanje stabilne i dugoročno održive energetske opskrbe.

Jednako važnim smatra i društvenu infrastrukturu.

„Ne možemo govoriti o naselju bez škole, vrtića i ambulante. To su temelji svake zajednice. Ako želimo kvalitetan život, ti sadržaji moraju biti planirani paralelno s gradnjom stanova“, poručuje.

Gospodarska zona i izazovi realizacije

U planovima se spominje i razvoj gospodarske zone, pa se nameće pitanje treba li Vučevica postati „novo Dugopolje“ ili se razmišlja o drugačijem modelu?

Načelnik jasno poručuje kako radna mjesta moraju biti dio svake ozbiljne urbanističke priče.

„Razvoj gospodarske zone nužan je kako bi ljudi imali gdje raditi. Ne želimo da Vučevica bude isključivo stambena zona ili spavaonica“, kaže.

Ipak, odbacuje ideju kopiranja postojećih modela.

„Ne želimo biti ničija preslika. Naši prioriteti su zelene tehnologije, IT sektor, istraživački centri i tvrtke s manjim ekološkim otiskom, koje se mogu uklopiti u viziju modernog i održivog naselja. Naravno, prostor nam daje širinu i nećemo unaprijed odbijati druge djelatnosti, ali smjer razvoja želimo pažljivo usmjeravati.“

Ambiciozan projekt poput ovoga, priznaje načelnik, nosi i ozbiljne izazove.

„Prvi i najveći izazov je koordinacija s državnim institucijama, osobito kada je riječ o prostornim planovima i financiranju velike infrastrukture. Takvi procesi traže vrijeme i usklađivanje na više razina“, ističe.

Jednako važno bit će osigurati stabilne izvore financiranja.

„Računamo i na europske fondove, ali dugoročno financiranje mora biti pažljivo planirano kako projekt ne bi zastao u ključnoj fazi“, navodi.

Treći element je tempo realizacije.

„Važno je zadržati dinamiku kako bi interes investitora i građana ostao živ. Ako ljudi prepoznaju ozbiljnost i jasnu viziju, lakše je graditi povjerenje.“

Zaključno poručuje kako Općina ne odustaje od ambicije.

„Maksimalno smo posvećeni ovom projektu jer vjerujemo da je Vučevica konkretan odgovor na demografske i stambene izazove splitske aglomeracije. Ovo nije samo građevinski zahvat, nego strateški iskorak za budućnost“, zaključuje za kraj našeg razgovora Jakov Vetma.