Novi detalji tučnjave u Zagrebu: Trojica pritvorena, jedan maloljetnik pušten

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad četiri osobe, od kojih su trojica maloljetnika, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela izazivanje nereda.

Naime, 12. studenoga oko 16.20 sati u Centru na prostoru Trga bana Josipa Jelačića između više mlađih osoba, izbio je tjelesni sukob kojom prilikom su ozlijeđena trojica maloljetnika. Nakon sukoba, napadači su se dali u bijeg. Nedaleko mjesta događaja, na Glavnom željezničkom kolodvoru policijski službenici su pronašli četvoricu za koje su posumnjali da su sudjelovali u navedenom sukobu te ih priveli u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Liječnička pomoć trojici napadnutih maloljetnika pružena je u Klinici za dječje bolesti Zagreb gdje je, za sada, utvrđeno da su lakše ozlijeđeni.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju trojica osumnjičenih maloljetnika su u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke. Četvrti privedeni je pušten s obzirom na nedovoljno dokaza za podnošenje kaznene prijave, ali kriminalističko istraživanje se nastavlja.