Novi detalji stravičnog zločina: Ženu (39) ubio vatrenim oružjem, njegovo tijelo pronašli u klijeti

Policijska uprava krapinsko-zagorska javila je da je noćas u Bedekovčini, u obiteljskoj kući, počinjeno ubojstvo ženske osobe. Pretragom terena pronađena je osoba koja se dovodi u vezu s događajem, a koja je počinila samoubojstvo.

Kako doznaje portal Zagorje.com, ubojstvo se dogodilo nešto iza 1 sat u noći sa subote na nedjelju. Muškarac (1982. godište) je vatrenim oružjem ustrijelio suprugu (1986. godište) te kasnije počinio samoubojstvo u klijeti, nedaleko od mjesta ubojstva.

Očevid u tijeku

Očevidom, koji je još uvijek u tijeku, rukovodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.

Po dovršetku očevida, bit će poznato više informacija.