NOVI DETALJI Policajac micao stvari, zvao ljude, lagao da nije bio s ubijenom Mihaelom u kobnom trenutku

Ubojstvo 21-godišnje Mihaele B. iz Osijeku, koju je hicem iz službenog pištolja usmrtio 27-godišnji policajac Marko S., na kraju se tretira kao kazneno djelo ubojstva, nakon što je Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku prekvalificiralo kazneno djelo za koje je svog službenika prijavila PU osječko-baranjska. Oni su ga, naime, odlučili teretiti za kazneno djelo "Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti" u svezi kaznenog djela "Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom", piše Jutarnji list.

Ovakvi slučajevi su zapravo rijetkost u suradnji represivno-pravosudnog aparata, jer je, naime, nepisano pravilo i praksa da se policija i DORH prije podnošenja kaznene prijave konzultiraju oko kvalifikacije djela, pa u Hrvatskoj uglavnom svjedočimo situacijama da DORH i policija budu suglasni. U tome je, kako nam je objasnio jedan pravni stručnjak, najčešće ključan stav DORH-a, jer oni u konačnici podnose kaznenu prijavu s kojom se ide na sud i koju njihovi odvjetnici na sudu moraju braniti. Stoga je slučaj iz Osijeka jako zanimljiv, osobito u kontekstu činjenice da je policija svog, sada uhićenog i u istražni zatvor smještenog, kolegu, prijavila za blaže, a ŽDO u Osijeku za teže kazneno djelo. Za ono za što ga je prijavila policija kazna zatvora je od 1 do 8 godina, a za ovo što je prijavilo ŽDO kazna je najmanje pet godina zatvora.

- Prijava za kazneno djelo "Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti" u svezi kaznenog djela "Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom" najčešće se i u pravilo podnosi kada je riječ o stradavanju neke neodređene osobe. Najbolji primjer za to su slučajevi usmrćenja u lovu, kada hitac pogodi čovjeka kojeg onaj tko ga je ispalio u tom trenutku ne vidi ili ne prepozna kao čovjeka. Dakle, ugrožavanje sigurnosti općeopasnom radnjom ne može se učiniti prema jednoj osobi, kao što je riječ o ovom slučaju iz Osijeka. Policajac tu nije ugrozio sigurnost ljudi i imovine, jer se to obično događa na javnom prostoru. Ovo je bio odnos jedan prema jedan i zato me jako čudi kvalifikacija policije – rekao nam je jedan pravni stručnjak.

No, u ovom je slučaju još jako puno nelogičnosti i čudnih okolnosti, koje su očito osječkom ŽDO-u bile dovoljne da prekvalificira kazneno djelo u teži oblik. Naime, neslužbene informacije Jutarnjeg govore da Marko S. nije odmah prijavio događaj, nego tek nakon nekog vremena. Štoviše, prema informacijama Jutarnjeg, prije nego što je nazvao policiju da prijavi događaj, obavio je nekoliko telefonskih poziva prema nekim ljudima s kojima se vjerojatno htio konzultirati što da radi. Također, njegova prva informacija bila je da je do opaljenja došlo dok je on bio u kupaonici, što sugerira da se Mihaela sama ubila, a dodatno je utvrđeno i kako je mijenjao mjesto događaja te vjerojatno neke tragove i poništio. Tek kada je nepobitno potvrđeno da je samoubojstvo isključeno kao opcija, rekao je da je sam ispalio hitac, ali ne namjerno, već tijekom čišćenja oružja, kazavši kako se radi o nesretnom slučaju. I policija je prihvatila da je riječ o nesretnom slučaju.

- Pravilo je da se u startu ide s najvišom mogućom realnom kvalifikacijom, deplasirano je ići sa nižom kvalifikacijom, ako ima puno detalja koji upućuju na višu kvalifikaciju. No, ako se nakon provedne istrage i silnih vještačenja, poput balističkog i drugih, a koja će u ovom slučaju sigurno biti provedena, možda i rekonstrukcije događaja, pokaže nešto drugo, onda se to lagano prekvalificira u blaže kazneno djelo – rekao nam je pravni stručnjak. No, čini se da u ovom trenutku previše detalja upućuje na ubojstvo.

U međuvremenu su i javnost procurile i poruke koje su Mihaela i Marko razmjenjivali, kao i poruke koje je ona razmjenjivala s prijateljicom, a koje je objavio portal Index. U tim se porukama Mihaela žalila da je Marko posesivan, da joj ‘‘radi dramu‘‘. Tako je u subotu 9. rujna prijateljici poslala sljedeću poruku: "Nervira me jer stalno traži neku potvrdu da je on meni dovoljna, da sam ja s njim ovo ono sretna, šta ja znam bokte, ko da smo u vezi." I te su poruke očito ŽDO-u bile važne kod određivanja kvalifikacije, jer sugeriraju da je riječ o osobi sklonoj manipulacijama. Također, iako ne previše, Marku S. je prema informacijama Jutarnjeg nakon počinjenja djela utvrđena prisutnost manje količine alkohola u organizmu.