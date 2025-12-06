Novi detalji krvavog ubojstva: Žrtvu na stubama pronašao Nepalac, osumnjičenog izveli iz stana: "Bio je sav izrezan"

Jutrošnja tragedija u Rijeci u kojoj je ubijena ženska osoba, a muškarac je pronađen s porezotinama na vratu, dogodila se u neposrednoj blizini riječkog kafića Pommery na Trgu Republike Hrvatske.

Po pisanju Novog lista, još uvijek nije poznato u kakvoj su vezi bili ubijena žena i muškarac, kojega se sumnjiči za ubojstvo, a neslužbeno se doznaje da je riječ o mlađim osobama.

Vlasnik kafića, koji se u ugostiteljskom objektu pojavio tek nakon zločina, tvrdi da je u vrijeme krvoprolića u kafiću bila njegova djelatnica. Dodao je kako od šoka više nije mogla nastaviti raditi,

Djed ubojice sjeo na kavu u obližnji kafić

Ispričao je da je po dolasku na terasu kafića sjeo djed mladića za kojeg se sumnja da je počinio ubojstvo. Tada je već trajao očevid, a djed, kako tvrdi, nije bio svjestan da je njegov unuk umiješan u zločin.

“Bio je u totalnom šoku nakon što je saznao, govorio kako je njegov unuk dobar dečko, miran i da nikad ništa nije napravio. Jednostavno nije mogao doći k sebi. Vidio sam kad je policija vodila mladića, bio je izrezan, a djevojka je nažalost, umrla”, ispričao je vlasnik kafića.

Tvrdi da je žrtvu na stubištu zgrade pronašao strani radnik iz Nepala. Istrčao je iz ulaza i otrčao do obližnjeg McDonald’s i tražio pomoć.

Krvava djevojka

“Zvali su hitnu. Medicinari su ušli i ugledali djevojku kako leži. Koliko mi je poznato, bila je sva krvava, ali mislili su da je krv iz glave. Navodno je puno puta izbodena”, prepričao je vlasnik kafića.

U tijeku je očevid na mjestu događaja, koji bi mogao potrajati satima. Očevidom rukovodi zamjenik županijskog državnog odvjetnika Darko Karlović. Prema neslužbenim izvorima Novog lista, radi se o ubojstvu, a počinitelj je vjerojatno pokušao suicid. Odveden je u bolnicu, a zasad nije poznata težina njegovih ozljeda.