Novi Dalmacija Danas DUEL: Je li turistima mjesto u stambenim zgradama?

U studiju Dalmacije Danas ove subote, 13. prosinca, s početkom u 19 sati sučeljavamo Melis Mladineo Brničević iz Građanske inicijative "Stanari zajedno" i Hanu Matić, dopredsjednica Udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače (SMOi).

Jeste li za najam turistima u stambenim zgradama? DA

NE

Melis Mladineo Brničević / Građanska inicijativa „Stanari zajedno“ zalaže se za to da se u stambenim zgradama ograniči ili potpuno zabrani kratkoročni turistički najam, odnosno da se provede svojevrsna “deapartmanizacija” višekatnica. Inicijativa traži izmjene članka 73. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, jasnije definiranje što je stan, što stambena zgrada, a što apartman, te da se kratkoročni najam u zgradama može uvoditi samo uz suglasnost svih suvlasnika. U središtu njihovih zahtjeva je pravo stanara na miran, siguran i dostojanstven život, jer smatraju da buka, stalna izmjena gostiju i nepoznate osobe u zajedničkim prostorima ozbiljno narušavaju kvalitetu života. Zalažu se za uvođenje stroge sigurnosne i tehničke regulative za apartmane u zgradama – od protupožarne zaštite (prskalice, alarmi), preko zvučne izolacije, do e-evidencije gostiju i nadzora ulaza – kako bi se zaštitili stanari. Također traže da se pravno uvede pojam “rentijer” i time jasno odvoje vlasnici apartmana u stambenim zgradama od malih obiteljskih iznajmljivača u kućama, uz širi cilj da se Split vrati logici “grada za život”, a ne kulise za turizam.

Hana Matić / Udruga „Spasimo male obiteljske iznajmljivače“ (SMOi) zalaže se za zaštitu malih obiteljskih iznajmljivača od, kako tvrdi, nepravednih, diskriminatornih i ustavno upitnih zakonskih rješenja koja ograničavaju kratkoročni najam. Udruga traži ocjenu ustavnosti Zakona o lokalnim porezima, Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakona o upravljanju i održavanju zgrada, smatrajući da ti propisi retroaktivno zadiru u vlasnička prava, uvode “kaznene” poreze i neopravdano kompliciraju dobivanje suglasnosti suvlasnika. Naglašavaju da apartmani u stambenim zgradama čine manje od 1 % svih stanova, te da se na temelju pogrešnih i manipulativnih brojki demonizira male iznajmljivače, dok se zapravo otvara prostor velikim hotelskim lancima i krupnom kapitalu. SMOi ističe kako kratkoročni najam donosi značajne ekonomske koristi, stvara radna mjesta i puni proračun, te da problem stanovanja i rasta cijena nekretnina nije odgovornost malih iznajmljivača, nego državne politike i nepostojanja sustavne stambene strategije. Hana Matić zagovara pristup u kojem su mali iznajmljivači ravnopravni gospodarski subjekti, brane pravo obitelji da legalno zarađuju od svoje imovine i upozorava da turizam “koji nije u hrvatskim rukama i od kojeg hrvatski građani nemaju koristi – Hrvatskoj ni ne treba”.

Pogledajte prva dva duela

Podsjetimo, prošli tjedan krenula je nova rubrika iz studija redakcije Dalmacije Danas. Radi se o emisiji "Dalmacija Danas DUEL". U pet emisija koje se emitiraju uživo ugostit ćemo po dva gosta kojima ćemo suprotstaviti teme od interesa za grad Split.

U prvom duelu gostovali su Srđan Marinić, gradski vijećnik i predsjednik Društva Marjan te Ivan Peršić, tajnik Udruge "Vlasnici zemljišta na Marjanu". Tema je bila "Majran - jučer, danas, sutra".

Prošli utorak na temu aktualne političke situacije u Splitu sučelili smo gradske vijećnike Jakšu Balova (HDZ) i Bojana Ivoševića (Centar).