Novi Crobarometar: Ovo se Plenkoviću neće svidjeti!

Mjesečno istraživanje Crobarometar u studenom odražava događaje od kraja prethodnog i početka aktualnog mjeseca. Kao i svake godine, u studenom je u fokusu Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje.

Neočekivanih raspleta i tenzija nije manjkalo, od zapošljavanja bivšeg ministra Beroša, incidenata na Danima srpske kulture do požara zgrade Vjesnika. Kako ovaj mjesec kotiraju političari te koji su najveći problemi u zemlji ovaj mjesec, u Dnevniku Nove TV rezultate istraživanja prezentirala je Marija Miholjek.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

HDZ i dalje vodeća stranka

Ni ovaj mjesec u rejtingu stranaka nema značajnih promjena. HDZ je vodeća stranka s 26,9 posto podrške zainteresiranih birača, a SDP je drugi s podrškom od 20,8 posto.

Slijedi Možemo s 12 posto potpore, a Most koji, podsjetila je Miholjek, ima novog predsjednika Nikolu Grmoju, studeni završava na 6 posto podrške. Slijedi Domovinski pokret s 3,2 posto, a što se ostalih stranaka tiče pojedinačno imaju manje od dva i pol posto podrške. Neodlučnih je 13,2 posto.

Rad Vlade i predsjednika

Što se tiče rada Vlade, njihov rad ne odobrava gotovo 65 posto ispitanika. Rad Vlade odobrava 27 posto, dok 8 posto ispitanika nije sigurno kako bi ih ocijenilo.

Kao i Vladi, i podrška radu Predsjednika Republike Zorana Milanovića je na sličnoj razini kao i prošlog mjeseca. Ima podršku 49 posto ispitanika. S njegovim potezima ne slaže se 42 posto, dok 9 posto nema izražen stav.

Pozitivan i negativan dojam građana o političarima

Zoran Milanović, iako šutljiviji nego što smo navikli, i dalje je najpozitivniji političar i o njemu 57 posto ispitanika ima pozitivno mišljenje, a 36 posto negativno. Predsjednik je gotovo svima dobro poznat, a 6 posto ispitanika nije sigurno bi li ga smjestilo u pozitivnu ili negativnu kategoriju.

Ministru obrane Ivanu Anušiću isplatile su se kratke, efektne i pamtljive izjave o određenim temama, i ovaj je mjesec među vodećim političarima po pozitivnom dojmu.

Na 41 posto ispitanika ostavlja pozitivan dojam, na 32 posto negativan.

Anušiću svakako treba biti važno i to što prema istraživanju gotovo trećina ispitanika nema jasno definiran stav o njemu - ili nisu čuli za njega ili ni sami ne znaju gdje bi ga svrstali.

Tomislav Tomašević ima 37 posto pozitivnog dojma, ali i visokih 52 posto negativnog.

Vrlo je malo onih koji za gradonačelnika Zagreba nisu čuli, a 9 posto nije sigurno kako bi se o njemu izjasnilo.

Božo Petrov i Ivana Kekin oboje su na 35 posto pozitivnog dojma, s tim da ona ima više onog negativnog. Nasljednik Bože Petrova, Nikola Grmoja u svom prvom mjerenju kao predsjednik Mosta ima 34 posto pozitivnog, 43 posto negativnog dojma, 7 posto za njega nije čulo, a kod 16 posto ispitanika ima još posla za definirati dojam.

Negdje na sredini liste je predsjednik Vlade Andrej Plenković o kojem 33 posto ima pozitivan dojam, ali sigurno mu se neće svidjeti to što ovaj mjesec ima i najviše negativnog dojma, 60 posto.

Po vodstvu u negativnom dojmu pretekao je svog koalicijskog partnera Ivana Penavu. Iza njega najviše negativnog dojma imaju još i Gordan Jandroković, Siniša Hajdaš Dončić, kao i Tomislav Tomašević.

Mišel Jakšić i Mirela Ahmetović i prema mjerenju popularnosti za studeni na ovoj listi su najmanje poznati široj javnosti.

Najveći problemi

Visoke cijene i inflacija uvjerljivo su najveća briga i problem naših građana.

Potom životni standard i niske plaće, a itekako ih smeta i korupcija te kriminal na visokoj razini.

Općenito gospodarska i ekonomska situacija i dalje itekako brine građane Hrvatske, a na to je, razumljivo, naslonjen i socijalni status umirovljenika te niske mirovine.

Istraživanje Crobarometar za Dnevnik Nove TV provodi agencija Ipsos na redovitoj mjesečnoj bazi. Istraživanje je provedeno između 1. i 20. studenog CAPI metodom na reprezentativnom uzorku od 989 punoljetna građana iz cijele Hrvatske. Maksimalna pogreška iznosi +/-3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/-3,6 posto.