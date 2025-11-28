Novi „Creative Dalmatia“ meetup u Splitu! Game developeri i Digitalna Dalmacija pokreću dalmatinsku gamedev zajednicu

Digitalna Dalmacija, u suradnji s lokalnim game developerima okupljenima oko grupe Unreal Engine Split, organizira „Creative Dalmatia“ - prvi gamedev meetup u Županijskom tehnološkom hubu na Splitu 3. Ovim događajem lokalni gamedev profesionalci postaju novi članovi tehnološke zajednice i coworking prostora Digitalne Dalmacije, čime službeno započinje proces okupljanja dalmatinske gamedev zajednice.

Do novog meetupa došlo je spontano. Toni Dorotić, dugogodišnji game developer i poznavatelj hrvatske gamedev scene, obratio se Digitalnoj Dalmaciji s idejom: „Želim podijeliti ono što radimo i mislim da je ovo pravo mjesto za to.“ Tijekom susreta s voditeljem Digitalne Dalmacije Damirom Brčićem brzo je prepoznat zajednički potencijal. Razgovori su pokazali da u Splitu i Dalmaciji postoji razvijena, ali raspršena zajednica kreativaca i developera koji stvaraju kvalitetne projekte i trebaju prostor za zajednički rad, razmjenu iskustava i veću vidljivost. Pokretanje meetupa prepoznato je kao prirodan prvi korak. Postojeća skupina developera usmjerena na razvoj videoigara tako dobiva institucionalnu podršku i prostor za organizirani rast.

Cilj programa jest podići dalmatinsku gamedev zajednicu na višu razinu i razvijati gaming industriju kao novu razvojnu vertikalu Digitalne Dalmacije. Time se otvara prostor za jačanje digitalnih i kreativnih vještina, razvoj novih projekata te poticanje suradnje između tehnološkog sektora, poduzetnika i mladih talenata.

„Gamedev scena prirodno se uklapa u našu viziju razvoja tehnološke zajednice u Dalmaciji. Razvoj videoigara zahtijeva širok raspon digitalnih kompetencija, od programiranja i dizajna do kreativnih procesa i timskog rada. Upravo ta multidisciplinarnost otvara prostor za nove prilike i radna mjesta budućnosti“, ističe Damir Brčić iz Digitalne Dalmacije. Dodaje kako je uključivanje lokalnih game developera u tehnološku zajednicu važan iskorak te naglašava da će Digitalna Dalmacija postati dom dalmatinske gamedev zajednice u kojoj će lokalni talenti kroz suradnju, edukacije, mentorstva i umrežavanje moći napredovati i razvijati projekte s globalnim potencijalom.

Na prvom meetupu bit će predstavljeni lokalni gamedev projekti i njihovi autori, među kojima su: Nevera (Toni Dorotić / Mad Cat Entertainment), Attack at Dawn: North Africa (Tomislav Čipčić / Panzer Division Games), Stribor (Tomislav Kodžoman / CFIELD Games), Punt (Domagoj Tomić), Split Times (Lucas Sardelić / Porcupine Parkour), Cave Hikers (Fabijan Bakulić) i Fortnite Creative (Antonio Bačić / CROISLAND). Sudionici će, uz predstavljanje projekata, imati priliku sudjelovati u razgovoru te vidjeti demonstracije igara, nakon čega slijedi neformalno druženje i umrežavanje.

„U Splitu postoji velik broj motiviranih developera koji rade na kvalitetnim projektima, ali do sada nisu imali organizirani prostor za zajednički rast i suradnju. Ovaj meetup predstavlja prvi korak u stvaranju dalmatinske gaming zajednice. Vjerujem da će se scena dodatno razvijati jer lokalni projekti pokazuju da Dalmacija ima znanje i potencijal za međunarodno tržište“, ističu Tomislav Čipčić i Toni Dorotić, suorganizatori meetupa iz Unreal Engine Split grupe.

Prvi „Creative Dalmatia“ gamedev meetup Digitalne Dalmacije održat će se 5. prosinca 2025. u Županijskom tehnološkom hubu Digitalne Dalmacije, Ruđera Boškovića 25, Split, s početkom u 18:30 sati.

Dalmatinska gamedev zajednica djelovat će u okviru tehnološke zajednice Digitalne Dalmacije i njezina coworking prostora na Splitu 3, u suradnji s lokalnom Unreal Engine Split grupom. Dugoročni je cilj jačati lokalne stvaratelje videoigara, poticati razvoj digitalnih vještina te povezivati gamedev s poduzetničkim i tehnološkim sektorom, čime se Dalmacija pozicionira kao rastuće središte industrije videoigara.

Prijave su dostupne na platformi meetup.com: https://bit.ly/43Ukd1b