NOVI BRUTALNI NAPAD NA SPLIĆANE Mladići teško pretučeni u Zagrebu: "Retardirani tovari, gubite se iz kluba"

Zagrebačka policija objavila je jutros kako je u subotu, 15. studenoga, oko 4:30 sati na Trnju, u Veslačkoj ulici, nekoliko nepoznatih počinitelja prišlo dvojici muškaraca, članovima iste obitelji, 20-godišnjaku i 21-godišnjaku te ih tjelesno napalo.

"Oštećeni su u sukobu ozlijeđeni te im je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da je 21-godišnjak teško ozlijeđen, a 20-godišnjak lakše", stoji u objavi zagrebačke policije, uz dodatak da je kriminalističko istraživanje u tijeku.

Kako doznaje Index, riječ je o događaju ispred narodnjačkog kluba NEC. S jedne strane sudjelovalo je šest osoba iz Splita, u dobi od 18 do 23 godine, a s druge strane navodno izbacivači toga kluba. Troje ih je završilo na Hitnoj s lakšim ozlijedama, a najteže je nastradao mladić iz Splita kojemu su dijagnosticirani prijelom jagodične kosti, prijelom nosa i napuknuće arkade te je zadržan u bolnici.

Prema riječima pretučenih Splićana, čiji su podaci poznati redakciji Indexa, više puta im je rečeno da će sada "tovari dobiti batine". Naime, riječ je o skupini petorice mladića i jedne djevojke iz Splita koji su bili na proputovanju, a usputna stanica bio im je Zagreb, gdje su trebali prenoćiti te u popodnevnim satima subote nastaviti put.

"Retardirani tovari, gubite se iz kluba"

Noćni izlazak trebao je završiti u klubu NEC u Veslačkoj ulici, gdje su stigli oko 4 sata. Klub, poznat po narodnjačkoj glazbi, radi do 5 ujutro. Jedan od Splićana bio je navodno vidno alkoholiziran te mu je izbacivač zabranio ulazak, dok su ostali ušli i nisu radili probleme.

Situacija je, tvrde Splićani, eskalirala kada je jedan član grupe izašao iz kluba kako bi provjerio što se događa s prijateljem koji je ostao vani. Došlo je do svađe, a ubrzo su izbacivači iz kluba izbacili i ostale, uz povike "retardirani tovari, gubite se iz kluba".

Policija im navodno rekla da nisu imali sreće

Splićani kažu da su namjeravali otići, no nekoliko izbacivača potom je izašlo za njima te je u fizičkom sukobu stradala splitska skupina. Djevojka koja je bila s njima pozvala je policiju, koja je ubrzo stigla s najmanje pet vozila.

Kad je policija stigla, klub je već bio zatvoren, a jedan od policajaca navodno im je rekao kako "nisu imali sreće jer su ušli u krivi klub". Index je kontaktirao klub NEC da komentiraju cijeli slučaj, no do objave članka nitko se nije povratno javio.

Kako govore stanari koji žive u blizini, fizički obračuni zaštitara NEC-a s alkoholiziranim gostima u gluho doba noći nisu rijetkost, ali policijske intervencije su rijetke. Treba napomenuti da klub preko dana radi kao kafić u kojem lokalni policajcu često ispijaju kavu.