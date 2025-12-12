Novi baterijski vlak kreće u promet između Splita i Kaštel Starog

Novi baterijski vlak domaće proizvodnje od ponedjeljka, 15. prosinca, službeno ulazi u redovni promet na relaciji Split – Kaštel Stari. Prva vožnja kreće iz Splita u 11.08 sati, a vlak u Kaštel Stari stiže u 11.39, odnosno 11.45 sati. Povratak prema Splitu planiran je u 12.15 sati. Vožnja traje otprilike pola sata – jednako dugo koliko je potrebno i za potpuno punjenje baterije.

Riječ je o prvom hrvatskom baterijskom vlaku, koji je izradila tvrtka Končar – Električna vozila. Vlak se sastoji od dva niskopodna vagona, može prevoziti ukupno 227 putnika, a maksimalno razvija 120 kilometara na sat. Uz ovaj model, Končar trenutačno proizvodi još četiri istovjetna vlaka.

O projektu je govorio i predsjednik Uprave Končar – Električnih vozila, Josip Ninić, na konferenciji “Zelena tranzicija i održivost 2050”. Istaknuo je kako je ideja razvoja baterijskih vlakova proizašla iz tržišne potrebe: segment električnih vozila dosegnuo je zasićenje, pa se Končar okrenuo novim rješenjima. Hrvatska je, kaže, specifičan slučaj, jer oko dvije trećine pruga nije elektrificirano, što otvara širok prostor za tehnologiju pogonjenu baterijama.

U Končaru su tako razvili dva koncepta – električno-baterijski vlak, koji može voziti i pod kontaktnom mrežom i na neelektrificiranim dionicama koristeći baterije, te čisti baterijski vlak koji se oslanja isključivo na baterijsko napajanje. Za potrebe ovog sustava projektirane su i izgrađene specijalizirane punionice, energetski sustavi koji omogućuju brzo punjenje između vožnji. U planu je i dopuna napajanja iz solarnih elektrana kako bi se dodatno smanjio ugljični otisak.

Svečanom uključivanju vlaka u promet nazočit će državni tajnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić te predsjednik Uprave Končar – Električnih vozila Josip Ninić.