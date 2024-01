NOVA ZGRADA OPĆINSKOG SUDA U SPLITU SVA SE SJAJI Stiže ministar Malenica, ali sigurno neće imati problema kao zaposlenici suda

Neki cijeli život ostanu podstanari, no ta sudbina nije zadesila Općinski sud u Splitu. Natuklo se doduše više od desetljeća staža u bivšoj vojarni na Dračevcu, no suci i svi ostali zaposlenici od ponedjeljka 29. siječnja su i službeno na novoj adresi, onoj u centru Splita. Kada su prije 16 godina napuštali tijesne prostore suda koji se tada nalazio u Bihaćkoj ulici, ni slutili nisu da će se sve to baš toliko odužiti. No, tako je to kad su u pitanju nekretnine i njihovo uređenje, ali zato sada mogu biti sretni jer se u nekadašnjoj robnoj kući Standa sve sjaji i blista. Sve je novo novcato i što je najvažnije, ima mjesta za sve.

U novoj zgradi radit će nešto više od 300 zaposlenika, od čega je 68 sudaca. Neke su sudnice manje, druge nešto veće, a uređena je i jedan velika raspravna sudnica.

U prizemlju objekta nalazi se prostor za pravosudnu policiju, što je i logično, jer pravosudni policajci su prvi na koje naiđete kad uđete u zgradu suda. Ono što je zanimljivo, a toga nije bilo na Dračevcu, jest činjenica da svaka sudnica ima i „red button“, u slučaju da dođe do kakvog incidenta. Također postoji i soba za prepoznavanja, ali i prostorija s video linkom.

Nekadašnja Standa

Za one koji ne znaju, zgrada nekadašnje robne kuće bila je u vlasništvu Željka Keruma, ali ju je on još 2005. godine zamijenio s Ministarstvom pravosuđa za prostor bivše vjenčaonice koja se nalazi nekoliko stotina metara istočno, gdje je sada njegov hotel Corner.

Radovi na zgradi Općinskog suda počeli su u ljeto 2020. godine, a građevinski dio posla je više-manje okončan u roku od godine dana. Većinu sredstava, točnije 85 posto, donirala je Kraljevina Norveška. Situacija se pred koji godinu nešto zakomplicirala jer je ispalo da su odlučili nadograditi još jedan kat, iako za to nisu imali valjanu građevinsku dozvolu. Zapravo je bila u postupku ishođenja, a građevinari su već bili tu… Na kraju je izmjena i dopuna građevinske dozvole stigla na vrijeme pa nije bilo potrebe da se izgrađeno – ruši.

Jedini problem u cijeloj priči oko suda je zapravo – parking. Problem je to koji muči sve kvartove u gradu podno Marjana. Dovoljno je da zakasnite koju minutu kući s posla i morat ćete kružiti po kvartu dok ne budete te sreće da – netko izađe. Iste takve brige imat će svako jutro i 300-tinjak zaposlenika Općinskog suda koji takve probleme nisu imali, ali i stranke. Na Dračevcu je, ako ništa drugo, barem bilo dovoljno mjesta za parkiranje, što zaposlenika, što stranaka. To će sada biti mali problem. Em što nema mjesta u centru grada, em što se većina parkirnih mjesta plaća.

Problem je to o kojem vlasti ovoga grada nisu razmišljale, ni sadašnja, ali ni one bivše, jer projekt preseljenja Općinskog suda – nije od jučer.

"Kako će u bocu od litre stati tri litre?"

Komentirao je cijelu situaciju prije nekoliko dana i SDP-ov Davor Matijević.

"Općinski sud se vraća u Split i slijedi nam prometni kolaps jer nikome nije jasno kako će sva vozila koja su danas na Dračevcu sutra stati na Trg hrvatske bratske zajednice. Kome god nije jasno o čemu pričam trebao je otić danas u 12 sati na Dračevac i nakon toga otić na Trg hrvatske bratske zajednice pa da mi kaže kako netko misli da će u bocu od litre stati 3 litre. Koliko god mi zatvarali oči i pretvarali se da će se problem riješit sam od sebe vjerujte mi da neće. Problem Trga hrvatske bratske zajednice je star godinama i propust je brojnih gradskih administracija. Jesmo li napravili išta po pitanju toga da iskoristimo potencijal te lokacije od podzemne željeznice, javne garažne kuće, nekakvog smislenog administrativnog centra grada koji već danas svakodnevno posjećuje i u kojem radi velik broj ljudi? Nekad se u Splitu mogla izgraditi podzemna željeznica kroz cijeli grad, sad desetljećima nismo u stanju osmisliti i urediti jedan trg. Gradonačelnik Puljak ovdje napokon opravdano može reći da su za postojeće stanje krivi drugi, ali isto tako mu stanovnici Dobrog i Lovreta mogu reći da u ove 3 godine mandata nije napravio apsolutno ništa da nađe makar neko privremeno rješenje i da pripremi grad na ovaj prometni pritisak. Jedino šta poručuje svojim nedjelovanjem je: Sretno ljudi, snađite se sami!", poručio je Matijević. A da situacija nije bajna uvjerit će se i sam ministar Malenica koji u ponedjeljak stiže na svečano otvorenje nove zgrade Općinskog suda. On sam, doduše, neće imati problema s parkingom jer će ga netko dovesti pred ulaz, a on će se samo iskrcati. Nema potrebe da sam traži mjesto, postoje ljudi za to, Nadamo se samo da će barem baciti oko na prostor oko zgrade suda da vidi što će to svako jutro zadavati glavobolju zaposlenicima.