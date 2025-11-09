NOVA WHATSAPP PRIJEVARA Poruka "Jesi li to ti?" skriva opasnu zamku

Milijuni ljudi svakodnevno koriste WhatsApp, što ga čini savršenom metom za prevarante. Trenutno kruži posebno podmukla prijevara: korisnici dobivaju sliku uz pitanje poput „Jesi li to ti?“ ili „Poznaješ li ovu fotografiju?“. Ono što zvuči bezazleno, može imati vrlo opasne posljedice.

Prevaranti iskorištavaju znatiželju korisnika

Prevaranti ciljano računaju na znatiželju primatelja. Kako navodi portal Futurezone, iza takvih slika često se kriju zaražene ili manipulirane datoteke, piše Fenix magazin.

One mogu zaraziti mobitel i hakerima omogućiti pristup osjetljivim podacima. Posebno je opasno to što u nekim slučajevima dovoljno je samo da se prikaže automatski pregled slike, bez da korisnik klikne na nju.

Iskorištavanje ranjivosti WhatsApp sustava

Kriminalci koriste propuste u načinu na koji WhatsApp obrađuje slike i videozapise. Manipuliraju procesom tzv. „parsiranja“ (analize medijskog sadržaja), pa se zlonamjerni kod može pokrenuti u pozadini — i to bez ikakvog klika korisnika.

Jednom kada se zloćudni softver aktivira, hakeri mogu čitati vaše poruke, doći do spremljenih lozinki ili preuzeti kontrolu nad uređajem. Šteta često ostaje neprimijećena dok se ne otkrije krađa identiteta ili zloupotreba računa.

Nije jedina prijetnja

Ova prevara nije jedina. WhatsApp upozorava i na druge trikove:

poruke od „prijatelja“ ili „članova obitelji“ koji traže novac,

lažna poslovna ponuda s „lakom zaradom od kuće“,

investicijske prijevare i kripto ponude s minimalnim rizikom, piše Fenix magazin.

U pravilu, takve poruke sadrže pravopisne pogreške, traže klik na link ili osobne podatke.

Kako se zaštititi

Najbolja zaštita počinje u postavkama WhatsAppa:

Idite na Postavke > Pohrana i podaci > Automatsko preuzimanje medija

Isključite automatsko preuzimanje datoteka.

Tako sami odlučujete koje slike i videozapise želite preuzeti — a sumnjivi sadržaji ostat će blokirani.

Također, redovito ažurirajte sustav i aplikaciju kako biste zatvorili sigurnosne propuste.

Što učiniti ako ste već kliknuli?

Ako ste već otvorili sumnjivu poruku ili sliku:

Odmah blokirajte broj i prijavite kontakt.

Provjerite ima li neuobičajenih aktivnosti na telefonu (nepoznate aplikacije, promet podataka).

Promijenite lozinke za e-mail, društvene mreže i internetsko bankarstvo.

Ako sumnjate na krađu podataka, obratite se policiji.

Ako poruka zvuči „predobro da bi bila istinita“ ili vam djeluje sumnjivo – ne otvarajte je i potvrdite s pošiljateljem drugim putem.