Nova WhatsApp opcija mogla bi sve promijeniti: Uvode 'tajni' AI chat u kojem nestaju poruke

WhatsApp uvodi novi „inkognito” način razgovora s AI chatbotom, pri čemu čak ni vlasnik platforme, Meta, neće moći vidjeti sadržaj poruka. Kada korisnik aktivira opciju, razgovori će nestajati iz chata, a ni korisničke poruke ni odgovori umjetne inteligencije neće se pohranjivati.

Šef WhatsAppa Will Cathcart rekao je da mnogi korisnici žele privatno razgovarati s AI-jem o osjetljivim temama poput zdravlja, ljubavnih odnosa i financija, bez bojazni da će ti podaci ostati dostupni kompaniji.

Direktor Mete Mark Zuckerberg novi je sustav opisao kao „prvi veliki AI proizvod u kojem se razgovori ne pohranjuju na serverima”. Prema njegovim riječima, cilj je povećati povjerenje korisnika u AI alate, posebno u vrijeme kada većina tehnoloških kompanija koristi podatke iz razgovora za treniranje budućih modela umjetne inteligencije.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da potpuna privatnost donosi i određene rizike. Profesor Alan Woodward smatra da je sigurnosni rizik za samu platformu nizak, ali upozorava da bi nestajući razgovori mogli otežati utvrđivanje odgovornosti ako AI korisniku dâ neki opasan ili štetan savjet.

Golema ulaganja Mete

„Osobno mislim da bi ono što pitate AI trebalo ostati privatno jer neki ljudi dijele vrlo osobne stvari, ali time također pokazujete veliko povjerenje da AI neće korisnike odvesti u pogrešnom smjeru”, rekao je Woodward za BBC, prenosi Jutarnji list.

Posebno brinu situacije u kojima bi AI mogao biti povezan sa štetom, samoozljeđivanjem ili čak smrtnim slučajevima, jer bez spremljene povijesti razgovora ne bi bilo moguće provjeriti što je točno napisano.

Cathcart je pojasnio da će inkognito način u početku podržavati samo tekstualne razgovore, dok slike neće biti uključene. Dodao je i da će Meta AI imati strože sigurnosne filtre te odbijati zahtjeve koji bi mogli biti opasni ili ilegalni.

WhatsApp je prošle godine dodao Meta AI u aplikaciju, što je izazvalo kritike dijela korisnika jer opciju nije bilo moguće potpuno isključiti. Unatoč tome, Zuckerberg tvrdi da Meta AI danas koristi oko milijardu ljudi kroz WhatsApp, Facebook, Instagram i Messenger.

Analitičari ističu i golema ulaganja Mete u umjetnu inteligenciju. Prema riječima Susannah Streeter iz Wealth Club, kompanija bi tijekom 2026. mogla potrošiti čak 145 milijardi dolara na AI infrastrukturu, a investitori očekuju da će ta ulaganja dodatno ojačati Metino oglašivačko i digitalno poslovanje.