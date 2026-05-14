Štimac odlazi iz Zrinjskog unatoč osvojenom Kupu? Nasljednik već dogovoren

Igor Štimac osvojio je u srijedu Kup Bosne i Hercegovine sa svojim Zrinjskim, ali bi unatoč tome trebao napustiti klupu mostarskog kluba. Kako prenosi Germanijak, već je sve dogovoreno između Plemića i Simona Rožmana koji će naslijediti Štimca, piše Telegram.

Bivši hrvatski izbornik i sveprisutna, kontroverzna ličnost hrvatskog i regionalnog nogometa stigla je na klupu Zrinjskog u kolovozu prošle godine. Štimac je s Plemićima uspio upasti u Konferencijsku ligu gdje je došao do play-offa, uzeo je Superkup i Kup, ali je u ligi uspjeh izostao.

Premijer ligu BiH osvojio je Borac iz Banja Luke, a Štimac je dosad Zrinjski vodio u sveukupno 53 utakmice, ostvario 29 pobjeda te po 12 remija i poraza te je prosječno po utakmici osvajao 1,87 bodova, što mu zapravo ostaje i najuspješniji mandat u trenerskoj karijeri: i po broju utakmica na jednom mjestu, ali i po uspješnosti.

Dobri uspjesi na terenu, ali i kontroverze

No, njegov mandat u BiH pratile su ogromne kontroverze i izjave zbog kojih je zarađivao suspenzije, pa čak i tužbe za narušavanje ustavnog poretka, a uglavnom su se ticale političke situacije i podrivanja nesuglasica oko položaja Hrvata u BiH. Bilo je tu i koketiranja s ustaštvom, pozdrava ‘ZDS’, svakakvog ponašanja na terenu i provokacija.

Na koncu bi Štimac nakon jedne nepune sezone trebao napustiti Mostar, a ostaje nejasno hoće li uopće odraditi i jedno ligaško kolo do kraja, ili odlazi odmah.

Naslijedit će ga Rožman koji je u BiH vodio Sarajevo, a poznato je HNL lice s mandatima u Rijeci i Osijeku. S Rijekom je uzeo Kup i igrao skupine Europa lige, a vodio je i Celje, Maribor i Domžale u svojoj rodnoj Sloveniji.