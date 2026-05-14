Štimac nakon osvajanja Kupa poslao provokativnu poruku: “Koliko puta petokraka mora biti poražena?”

Nakon što je sa Zrinjskim osvojio Kup Bosne i Hercegovine pobjedom protiv FK Velež Mostar, Igor Štimac se oglasio na društvenim mrežama i podijelio fotografije sa stadiona Rođeni te proslave s navijačima u Mostaru.
Na fotografijama su prikazani trenuci slavlja igrača i navijača nakon osvajanja trofeja, kao i atmosfera koja je zavladala mostarskim ulicama poslije finala.
Uz objavu je napisao:
“Koliko puta petokraka mora biti poražena da bi nestala s ovih prostora?”
Njegova objava ubrzo je izazvala velik broj reakcija i komentara na društvenim mrežama.
