ChatGPT stiže u Rovinj: Igor Čanadi, hrvatski inženjer koji radi u OpenAI-ju dolazi na Investment.Weekend

Investment.Weekend se od 24. do 27. rujna vraća u Rovinj kao dio Weekenda.19, nastavljajući okupljati investicijske profesionalce, poduzetnike i tehnološke lidere oko tema koje oblikuju način na koji se danas razumiju i donose investicijske odluke. Program se razvija u partnerstvu s InterCapitalom, vodeće neovisne investicijske kuće u regiji, i Pepermint agencije, s ciljem otvaranja investicijskih tema kroz konkretna tržišna iskustva, tehnologiju i primjere iz prakse koji utječu na upravljanje kapitalom u stvarnom vremenu.

Ovogodišnje izdanje u fokus stavlja promjene koje donose umjetna inteligencija, fintech i globalna tehnološka infrastruktura, s naglaskom na to kako se investicijski procesi mijenjaju pod utjecajem novih tehnologija.

OpenAI mijenja pravila igre

Prvi najavljeni govornik je Igor Čanadi iz OpenAI-ja, hrvatski inženjer koji radi u središtu razvoja jedne od najutjecajnijih AI kompanija na svijetu.

Čanadi je član tehničkog tima u OpenAI-ju, gdje sudjeluje u razvoju i skaliranju infrastrukture koja stoji iza velikih AI sustava poput ChatGPT-a. U OpenAI je došao kroz akviziciju Rockseta, startupa specijaliziranog za pretraživanje i analitiku podataka u stvarnom vremenu, gdje je bio jedan od osnivača inženjerskog tima. Prije toga radio je na razvoju RocksDB-a u Facebooku, jednog od ključnih open-source rješenja u modernim podatkovnim sustavima.

Njegov dolazak u Rovinj otvorit će razgovor o tome kako alati poput ChatGPT-a i šira AI infrastruktura mijenjaju cijeli svijet te postavljaju ključno pitanje: svjedočimo li tehnološkoj revoluciji koja je veća i značajnija čak i od pojave samog interneta?

Kako jedan video može pokrenuti nacionalni razgovor

Osim globalnih tehnoloških trendova, Investment.Weekend istražuje i snagu komunikacije u financijskom svijetu. Među najavljenim govornicima je Marko Bogdan, voditelj YouTube kanala „O novcu“ i član tima iza platforme Genius by InterCapital, koji donosi prezentaciju pod nazivom „Kako je moj video natjerao Hrvate da pričaju o mirovinama”.

Bogdan već godinama približava investiranje i mirovinski sustav široj publici, pokrećući javne rasprave o temama koje su dugo bile rezervirane isključivo za stručne krugove. Njegov pristup polazi od pretpostavke da financijsko obrazovanje nije problem nedostatka informacija, već njihovog „prijevoda“ na jezik koji publika razumije, ističući sve važniju ulogu autentičnih kreatora sadržaja u izgradnji povjerenja.

Od lokalne ideje do globalnog investicijskog fenomena

Investment.Weekend donosi i priču „Kako smo prodali iluziju“, koja prati razvoj Muzeja iluzija iz lokalne poduzetničke ideje u najveći privatni lanac muzeja na svijetu. Invera, u partnerstvu s Muzejom iluzija, razvila je poslovni model koji je omogućio transformaciju koncepta u globalno skaliranu, data-driven kompaniju koja redefinira out-of-home entertainment industriju.

U razgovoru će sudjelovati Slaven Kordić, upravljački partner i osnivač Invera Equity Partnera te Roko Živković iz Muzeja iluzija, koji donose perspektivu razvoja, rasta i internacionalizacije jednog od najpoznatijih hrvatskih poslovnih brendova.

Investment.Weekend i ove godine ostaje dio Weekend.19 platforme koja u Rovinj okuplja stručnjake iz financija, tehnologije, energetike, zdravstva, medija i obrazovanja, stvarajući prostor za razmjenu znanja i povezivanje industrija koje aktivno oblikuju tržište. Rovinj u rujnu ponovno postaje mjesto susreta gdje se formalni i neformalni razgovori preklapaju, a upravo ti susreti često stvaraju najvažnije profesionalne poveznice. Više informacija dostupno je na službenoj stranici te putem Instagram i Linkedin kanala.