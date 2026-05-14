FOTO Filmska scena u dalmatinskom gradu: Motorom udario u policijsko vozilo! Kad su mu pretražili kuću, uslijedio šok

Policijski službenici Policijske postaje Ploče dovršili su kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjakom osumnjičenim za niz prometnih prekršaja te kazneno djelo iz domene zlouporabe opojnih droga.
U utorak, 12. svibnja u večernjim satima, u Ulici fra Luke Vladimirovića u Pločama, vozač motocikla dubrovačkih registarskih oznaka oglušio se na zvučne i svjetlosne signale policijskog vozila. Nakon što su ga policijski službenici sustigli, u pokušaju bijega naglo je krenuo vožnjom unazad, izgubio nadzor nad motociklom te udario u službeno vozilo. Nakon toga je uhićen.
Utvrđeno je da je motociklom upravljao prije stjecanja prava na upravljanje. Prije uhićenja uočen je kako odbacuje tri PVC omota s ukupno 2,52 grama metamfetamina. Osumnjičeni je odbio ponuđeno testiranje na prisutnost droga, kao i izuzimanje krvi i urina.
Protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu u Metkoviću zbog kršenja Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.
Nastavkom kriminalističkog istraživanja, 13. svibnja, temeljem naloga Općinskog suda u Metkoviću obavljena je pretraga obiteljske kuće koju koristi osumnjičeni. Tom prigodom pronađeno je i oduzeto 6,5 grama metamfetamina, 34,9 grama marihuane, 1,1 gram marihuane (joint) te digitalna vaga s tragovima metamfetamina.
Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, 43-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave.