Nova virusna bolest u Slavoniji: 'Bojimo se samo jedne stvari...'

Nakon što je Slavoniju poharala svinjska kuga, sada su vijest o bolesti koja pogađa tamošnje šarane. Naime, virusna bolest šarana potvrđena je na dva jezera u Đakovštini.

Koi herpes virus nije opasan za čovjeka, ali je smrtonosan za šarana pa su zbog očuvanja ribljeg fonda privremeno zatvorena jezera Mlinac i Jošava.

Ribiči su pozvani na oprez i odgovornost te dezinfekciju ribolovne opreme kako bi se smanjila mogućnost širenja zaraze i na druga područja.

Kakva je situacija na terenu?

Predsjednik zajednice športsko ribolovnih udruga Đakovo Ivan Kovač rekao je da su poslali uginule i ribe s jezera Jošava i Mlinac na uzorkovanje na Veterinarski institut u Zagreb te dobili pozitivne rezultate na roi herpes virus. "Virus je prisutan u oba jezera i čekamo rezultate s jezera Borovik. Danas smo predali uzorak za uzorkovanje" dodao je.

Ribiči čekaju uputstva veterinarske inspekcije, no pozivaju ribiče da dezinficiraju svoju opremu i da ju osuše kako ne bi prenosili virus dalje.

Kovač dodaje da je virus opasan za šarane ali ne i za ljude. "Sve ovisi o imunitetu ribe, smrtnost može biti ogromna čak i do 100 posto, a ako je imunitet ribe dobar, riba može preživjeti virus", pojasnio je Kovač.

Virus je aktivan na temperaturama između 18 i 28 stupnjeva, a u ovom slučaju temperatura 13 stupnjeva. "Virus je sada prekriven. Ne možemo vidjeti stvarne rezultate, ali nagodinu peti, šesti, sedmi mjesec, ovisno o temperaturi kad pređe 18 do 20 stupnjeva, vidjet ćemo hoće li biti ikakvih problema. Toga se svi bojimo", rekao je Kovač, piše RTL.