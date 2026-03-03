Close Menu

Nova velika uhićenja u Hrvatskoj! Doznaje se zbog čega

Akcija USKOK-a

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provode policijski službenici Policijskog nacionalnog Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Policijske uprave zadarske, zagrebačke, primorsko-goranske, istarske i virovitičko podravske.

Navedene radnje provode se na području Zagreba, Primorsko-goranske, Istarske i Virovitičko-podravske županije u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji, istražuju se kriminalne radnje vezane uz HEP, a mete su im pojedini direktori iz sastava HEP grupe.

