Nova velika pobjeda i rekord staze Ante Alduka

Gornja Poljica u Trnbusima bila je domaćin jednog od najišćekivanijih automobilističkih događaja sezone – 12. Nagrade Oneuma 2025. Ovaj super autoslalom, već tradicionalno poznat po zahtjevnoj stazi i uzavreloj atmosferi, okupio je najbolje domaće vozače te privukao mnoštvo gledatelja željnih brzine i adrenalina.

Od prvih trening vožnji bilo je jasno da će glavna zvijezda dana ponovno biti Ante Alduk, aktualni lider prvenstva. Alduk je odvozio sve vožnje u izuzetno jakom tempu, a kulminacija je stigla u finalnoj rundi kada je ostvario najbolje vrijeme dana i postavio novi rekord staze. Publika ga je nagradila ovacijama, a njegov nastup dodatno je učvrstio status neprikosnovenog favorita sezone.

„Zadovoljan sam kako je sve prošlo, staza je bila izuzetno zahtjevna, ali automobil je besprijekorno radio, a podrška publike me nosila kroz svaku vožnju. Posebno sam sretan zbog novog rekorda – to je kruna rada cijelog mog tima“, izjavio je Alduk nakon proglašenja.

Ovim trijumfom Ante Alduk napravio je još jedan veliki korak prema osvajanju naslova prvaka Dalmacije u autoslalomu. Do kraja sezone ostala su mu još tri natjecanja u ovoj disciplini te jedno u brdskim utrkama. Upravo to posljednje natjecanje moglo bi biti povijesno – u igri je i naslov prvaka Hrvatske u brdskim utrkama, što bi za Alduka značilo dvostruku krunu i potvrdu jedne od najdominantnijih sezona u hrvatskom autosportu.

Organizatori 12. Nagrade Oneuma zahvalili su se svim vozačima na fair-play borbi, gledateljima na sjajnoj atmosferi te sponzorima na podršci bez koje ovakvi događaji ne bi bili mogući. Posebno su istaknuli doprinos Alduk Racing tima, čiji stručni rad, upornost i logistička potpora čine neizostavan dio Antinih uspjeha.

Sportska javnost s nestrpljenjem očekuje nastavak sezone i odgovore na pitanje hoće li Ante Alduk zaista ispisati povijest hrvatskog autosporta dvostrukom titulom.