Nova TV gasi teletekst

Nova TV objavila je da će 1. siječnja 2026. godine trajno ugasiti uslugu teleteksta. "Nakon 25 godina pružanja informativnog sadržaja putem teletekst platforme, ova usluga prestaje s radom, a sve njezine funkcionalnosti bit će potpuno deaktivirane. Unatoč gašenju teleteksta, gledateljima će i dalje biti dostupni svi sadržaji koje su navikli pratiti - najnovije vijesti iz zemlje i svijeta, vremenska prognoza, TV rasporedi te informacije o programu i emisijama Nove TV.

Sve navedeno može se pronaći na službenim internetskim stranicama televizije. Korisnike obavještavamo da se kod pojedinih usluga koje su uključivale naplatu može dogoditi kratko prijelazno razdoblje tijekom kojeg će se još uvijek moći izvršiti terećenje, sve dok sustav ne bude u potpunosti deaktiviran.

Stoga pozivamo korisnike da više ne koriste takve usluge od 31. prosinca 2025. Nova TV zahvaljuje svim korisnicima teleteksta na dugogodišnjem povjerenju", stoji u priopćenju Nove TV.

RTL ga već ugasio, HRT još ne planira

RTL je svoj teletekst ugasio 1. svibnja ove godine. HRT je tada poručio kako ne planira tako skoro gasiti svoj teletekst.

"I danas, unatoč digitalnoj eri, teletekst zadržava svoje čitatelje. Pruža kratke, sažete i informativne vijesti bez ometajućih reklama, klikanja ili skrolanja stranice. Iako možda izgleda zastarjelo, ima u sebi čar jednostavnosti i pouzdanosti koja ga čini alternativom prenatrpanoj informativnoj ponudi modernih medija.

Za neke je to nostalgija, za druge navika, neki su ga zaboravili, neki ga nikada nisu ni upoznali, a mnogi ga i čitaju. I dalje 35 godina poslije, teletekst je i dalje tu, a misija je ista, hvala što ste bili uz nas svih tih godina", objasnila je urednica HRT-ova teleteksta Jelena Lazarević.

Teletekst je sustav za prikaz tekstualnih informacija putem televizije. Pritiskom na tipku na daljinskom, gledatelji mogu čitati vijesti, vremensku prognozu, sportske rezultate ili TV program, sve napisano jednostavnim slovima i brojkama, bez slika ili videa. Teletekst je bio popularan prije interneta jer je omogućavao brz pristup informacijama bez čekanja na vijesti na TV-u.