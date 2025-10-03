NOVA TRAGEDIJA U HRVATSKOJ Mladić usmrtio pješakinju koja je pretrčavala cestu

Danas oko 14:25 sati u mjestu Donji Gučani kod Požege dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je život izgubila 71-godišnja pješakinja.

Prema informacijama iz Policijske uprave, 20-godišnji vozač osobnog automobila kretao se neprilagođenom brzinom te je prednjim dijelom vozila udario pješakinju koja je u tom trenutku pretrčavala kolnik na dijelu ceste gdje nema obilježenog pješačkog prijelaza.

Promet bio privremeno zatvoren

Nažalost, od zadobivenih ozljeda starija žena preminula je na mjestu nesreće.

Vozač je odmah nakon nesreće uhićen te ispitan u svojstvu osumnjičenika. Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu, a bit će predan pritvorskom nadzorniku.

Očevid su obavili policijski službenici, a promet na tom dijelu ceste bio je privremeno zatvoren dok su trajale istražne radnje.