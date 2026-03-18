Nova snaga DHMZ-a: Dr. Petra Mikuš Jurković imenovana zamjenicom glavnog ravnatelja

Vlada Republike Hrvatske na zatvorenom je dijelu 154. sjednice imenovala dr. sc. Petru Mikuš Jurković zamjenicom glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) na mandat od četiri godine, temeljem provedenog javnog natječaja.

Dr. sc. Petra Mikuš Jurković meteorologinja je i znanstvenica s dugogodišnjim iskustvom u operativnom prognoziranju vremena te razvoju sustava upozorenja na opasne vremenske pojave.

U novoj ulozi želim dodatno ojačati povezanost između znanstvenih istraživanja i operativnog prognoziranja, osobito u razvoju sustava ranog upozorenja na opasne vremenske i hidrološke pojave. Važan prioritet bit će i daljnje jačanje stručnih kapaciteta te modernizacija sustava kako bi informacije koje DHMZ pruža bile što pouzdanije, razumljivije i dostupnije građanima, sustavu civilne zaštite, donositeljima odluka i gospodarstvu, izjavila je dr. sc. Mikuš Jurković.

U DHMZ-u radi od 2012., gdje je obnašala niz stručnih i rukovodećih dužnosti. Od 2024. vodi Službu za vremenske prognoze i upozorenja na opasne vremenske pojave, a prethodno je bila voditeljica Odjela za upozorenja na opasne vremenske pojave te viša stručna savjetnica u Sektoru za vremenske analize i prognoze.

Doktorirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja geofizike na temu satelitskih karakteristika i grmljavinske aktivnosti intenzivnih konvektivnih oluja. I dalje je uključena u rad Fakulteta, gdje na Geofizičkom odsjeku izvodi nastavu kao naslovna viša asistentica na kolegiju Meteorološki praktikum.

Tijekom karijere sudjelovala je u brojnim međunarodnim projektima i radnim skupinama, među ostalim u okviru Europske organizacije za korištenje meteoroloških satelita (EUMETSAT) , Europskog udruženja nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi ( EUMETNET ) i Europskog laboratorija za opasne oluje ( ESSL) . Doprinosila je i radu nacionalnih stručnih tijela u području civilne zaštite, procjene rizika i prilagodbe klimatskim promjenama. Aktivna je i u znanstvenoj zajednici te sudjeluje u radu Znanstvenog vijeća za daljinska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), kao pročelnica Sekcije za hidrometeorologiju.

Autorica je i koautorica više znanstvenih i stručnih radova iz područja jake konvekcije, tuče, grmljavinske aktivnosti i primjene satelitskih podataka u prognoziranju vremena.

Za svoj rad primila je više nagrada i priznanja, uključujući priznanje Hrvatskog meteorološkog društva za mladog meteorologa, a tijekom studija nagrađena je i Dekanovom te Rektorovom nagradom.