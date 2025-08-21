Nova snaga dalmatinskog hip-hopa: Kaštelanski dvojac Miki i Đabi oduševili prvim albumom

Kaštelanska rap scena dobila je svoje nove repere – Miki i Đabi, dvojac koji je u relativno kratkom roku prikupio solidnih 60.000 pregleda na YouTubeu za svoju pjesmu Svrati do parka.

Ova brojka predstavlja značajan uspjeh za glazbenike iz Kaštela, stavljajući ih na kartu dalmatinske hip-hop scene. Pjesma, popraćena spotom snimljenim na prepoznatljivim lokacijama Kaštela, donosi autentičnu priču iz kvarta – o kriminalnim radnjama, odrastanju i svakodnevnim izazovima mladih. Njihov stil, koji kombinira sirove tekstove i Hip hop beatove, očito je pronašao put do publike, a komentari ispod videa pokazuju oduševljenje i podršku.

Mladi kaštelanski reperi ovih dana objavili su i svoj prvi album pod nazivom ''Vice City''. Album se sastoji od 8 pjesama, a kao gosti na ovom prvijencu pojavljuju se splitski reperi Žuvi i Krešo Bengalka. Aranžman , mix i master albuma potpisuje Škija studio.