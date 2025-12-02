Nova slavina na Tvrđavi, pitka voda dostupna svima

Djelatnici Vodovoda i odvodnje Cetinske krajine danas su na putu prema Tvrđavi Grad postavili slavinu za pitku vodu, čime je osigurana dodatna pogodnost za sve posjetitelje ove povijesne lokacije. Ovaj projekt dio je šireg plana Grada Sinja za poboljšanje javne infrastrukture i dostupnosti pitke vode na frekventnim mjestima.

Projekt je realiziran na inicijativu gradonačelnika Mira Bulja, koji je poznat po svom dugogodišnjem zalaganju za pravo svih građana na dostupnost pitke vode.

Nova slavina suvremenog je dizajna i sastoji se od tri praktična dijela:

Gornji dio je namijenjen za direktnu konzumaciju vode, srednji dio prilagođen je za točenje vode u boce, a donji dio osigurava stalnu dostupnost vode kućnim ljubimcima, jer višak vode iz gornjih dijelova odlazi u zdjelicu i stalno se nadopunjuje.

Izrađena je od visokokvalitetnog nehrđajućeg sanitarnog čelika, otporna na vremenske uvjete i vandalizam, a dizajn je kompaktan i prilagođen javnim površinama. Visina sklopa od tla do najviše točke iznosi 1100 mm, što omogućuje jednostavno korištenje svim generacijama.

Pitka voda na javnim površinama nije luksuz nego i osnovna potreba. Turisti, rekreativci, biciklisti, obitelji s djecom i vlasnici kućnih ljubimaca sada imaju sigurno i higijensko rješenje za osvježenje tijekom boravka na Tvrđavi Grad.

Gradonačelnik Miro Bulj godinama upozorava na važnost zaštite izvorišta, sprječavanje privatizacije vodnih resursa i osiguravanje da svaka javna površina ima pristup pitkoj vodi.

Borba za vodu gradonačelnika Bulja nije samo lokalna, ona je univerzalna jer očuvanje pitke vode znači očuvanje života i budućnosti.