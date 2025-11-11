Nova rošada u Gradskom vijeću Grada Splita: Vraća se Magdalena Matijević iz Centra, a evo tko napušta GV

Kako doznajemo, u Gradskom vijeću Grada Splita uskoro će doći do nove promjene u vijećničkim klupama. Oporbeni Centar odlučio je napraviti rošadu među svojim vijećnicima: dosadašnja vijećnica Ivana Ožegović napušta Gradsko vijeće, a na njezino mjesto dolazi Magdalena Matijević, široj javnosti već poznata iz prošlog saziva Vijeća.

Povratak vijećnice iz vremena Puljkova mandata

Magdalena Matijević bila je vijećnica i u prošlom mandatu, u razdoblju kada je Centar bio vladajuća opcija u Gradu, a na čelu Splita bio gradonačelnik Ivica Puljak. U to je vrijeme sudjelovala u radu Gradskog vijeća kao dio tadašnje vladajuće većine.

Ni tada Matijević nije ostavila dojam izrazito aktivne vijećnice, a sličan dojam prati i Ivanu Ožegović u aktualnom sazivu. Tijekom dosadašnjih šest sjednica ovog saziva Gradskog vijeća, Ožegović se nije posebno istaknula angažmanom niti je ostavila snažniji trag u radu splitskog parlamenta.

Treća promjena od početka mandata

Ova rošada u klupama Centra treća je po redu promjena među vijećnicima od početka aktualnog mandata Gradskog vijeća Grada Splita.

Prva značajnija promjena dogodila se kada je vijećnik HSP-a Marijo Popović svoj mandat prepustio Lovri Meštroviću iz stranke DOMiNO. Promjene nisu zaobišle ni HGS Željka Keruma: vijećnik HGS-a Saša Horvat stavio je svoj mandat u mirovanje na razdoblje od šest mjeseci. Umjesto njega u vijećničke klupe ulazi stranački kolega Jure Bučević, koji već obnaša i dužnost vijećnika u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije.