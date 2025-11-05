Saša Horvat privremeno napušta splitski parlament. Na njegovo mjesto dolazi poznati dirigent i bivši ravnatelj Opere Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu

Dolazi do još jedne promjene u Gradskom vijeću Grada Splita. Nakon što je HSP-ov Marijo Popović svoj mandat prepustio Lovri Meštroviću iz stranke DOMiNO, promjene se sada događaju i u HGS-u Željka Keruma.

Naime, vijećnik Saša Horvat, kako doznajemo, stavit će svoj mandat u mirovanje na razdoblje od šest mjeseci, a na njegovo će mjesto doći njegov stranački kolega Jure Bučević, koji ujedno obnaša i dužnost vijećnika u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije.

Jure Bučević rođen je 27. listopada 1980. u Splitu. Po struci je violinist, dirigent i glazbeni pedagog. Nakon završene Glazbene škole Josipa Hatzea u rodnom gradu, nastavio je studij violine i dirigiranja. Profesionalnu karijeru započeo je kao profesor i voditelj orkestra u Glazbenoj školi Josipa Hatzea, a zatim je postao član orkestra i asistent dirigenta u Hrvatskom narodnom kazalištu Split.

Od 2019. do 2023. godine obnašao je dužnost ravnatelja Opere HNK Split. Tijekom tog mandata zabilježio je niz uspješnih produkcija, ali je i privukao pažnju javnosti zbog spornog aneksa ugovora kojim je trebao produljiti svoj mandat nakon isteka roka. Po završetku mandata, Bučević je napustio kazalište.

Osim glazbene karijere, aktivan je i u politici te je član Hrvatske građanske stranke (HGS).