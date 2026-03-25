Nova prometna nesreća u Splitu: Na Sirobuji se sudarila tri vozila, stvaraju se velike gužve

Nakon što je jutros u Ulici Zbora narodne garde automobil završio na krovu, na području Splita dogodila se još jedna prometna nesreća. Naime, na Sirobuji, u smjeru Stobreča, sudarila su se tri vozila.

Nema ozlijeđenih, nastala materijalna šteta

Prema prvim informacijama, u nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, no zabilježena je materijalna šteta na vozilima.

Zbog nesreće se na toj dionici stvaraju velike gužve, a policijski službenici nalaze se na terenu, gdje reguliraju promet i utvrđuju sve okolnosti događaja.