VIDEO Auto završilo na krovu kod Smokovika, velike gužve na ulazima i izlazima iz Splita

Jutros oko 8 sati dogodila se prometna nesreća kod nadvožnjaka u blizini Smokovika, nedaleko od Ulice Zbora narodne garde, u kojoj je automobil završio na krovu. Na mjestu događaja intervenirali su vatrogasci, policija i djelatnici Hitne medicinske pomoći, a prizor s ceste dodatno je usporio promet u više smjerova.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Očevid u tijeku

Za sada nisu poznate okolnosti pod kojima je došlo do nesreće, kao ni ima li ozlijeđenih osoba. Više informacija trebalo bi biti poznato nakon policijskog očevida.

Kolone prema Solinu, Podstrani i Kaštelima

Zbog prometne nesreće stvorile su se veće gužve na ulazima i izlazima iz Splita, osobito u smjeru Solina, ali i Podstrane te prema Kaštelima. Vozači se pozivaju na dodatan oprez i strpljenje dok traje intervencija žurnih službi i uklanjanje posljedica nesreće.