NOVA PROMETNA NESREĆA U DALMACIJI Teško ozlijeđene dvije osobe

U prometnoj nesreći koja se 30. rujna oko 17 sati i 35 minuta dogodila na državnoj cesti D-56 kod Lozovca teže su ozlijeđene dvije osobe.

Do prometne nesreće je došlo na način da je 76-godišnjak, upravljajući osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka, na ravnom dijelu ceste htio skrenuti ulijevo prema zaseoku i to na mjestu gdje to dopušta prometni znak, a u kojem trenutku ga je nepropisno pretjecao 53-godišnji motociklist, slovenski državljanin (započeo pretjecanje preko pune uzdužne linije). U trenutku skretanja je došlo do udara automobila i motocikla gdje motociklist izlijeće s kolnika, udara u kameno-betonski zid i zatim zajedno s 56-godišnjom suputnicom, također slovenskom državljankom, s motocikla pada na tlo. Od pada su oboje zadobili teške tjelesne ozljede i zadržani su u Općoj bolnici u Šibeniku na liječenju, javlja PU šibensko-kninska.

Kaznene prijave će biti podnesene protiv vozača osobnog automobila jer se nije uvjerio da skretanje može izvesti na siguran način (ozlijeđen vozač motocikla), ali i protiv vozača motocikla jer manevrom nepropisnog pretjecanja dolazi do prometne nesreće (ozlijeđena suputnica s motocikla).