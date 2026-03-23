Nova prilika za žene u liječenju: Besplatna joga koja vraća snagu i mir

Udruga Caspera i ove godine nastavlja s pružanjem besplatnih programa tjelesne aktivnosti za žene koje prolaze ili su prošle onkološko liječenje, a ovoga puta pripremila je i novi, poseban program.

Riječ je o programu nježne joge i tehnika disanja, namijenjenom ženama u aktivnoj životnoj fazi koje se nalaze u procesu liječenja ili oporavka, ali i onima koje se vraćaju svakodnevnim obavezama poput posla i brige o obitelji.

Program će se održavati u Yoga Corner studiju, na adresi Ulica Domovinskog rata 3, a započinje 1. travnja 2026. godine. Trajat će šest mjeseci, uz ljetnu pauzu, a treninzi će se održavati dva puta tjedno – ponedjeljkom i srijedom od 17 do 18 sati.

Broj mjesta je ograničen na 10 polaznica, a prednost pri prijavi imat će žene koje do sada nisu sudjelovale u sličnim aktivnostima.

Prijave su otvorene putem e-mail adrese: sonja.grgat@caspera.hr.

Iz udruge poručuju kako je cilj programa omogućiti ženama da zastanu, posvete vrijeme sebi i kroz pokret i disanje pronađu trenutke mira i snage u svakodnevici.