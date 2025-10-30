Nova prilika za posao: zapošljavaju se radnici u cijeloj Hrvatskoj

Od Splita preko Zagreba do Vukovara. U cijeloj Hrvatskoj se traže djelatnici za sigurnost. Čak 115 oglasa je aktivno. Neki traže po dva djelatnika, neki jednog. Bruto plaća koja se nudi je 1436 eura. Ministarstvo je do sada izdalo 1330 suglasnosti za zapošljavanje.

"Nije isto biti zaštitar u nekom štićenom objektu i u jednoj školskoj ustanovi. Treba imati, ja bih rekao, pedagoške kompetencije. Treba imati malo smisla i za djecu. Treba znati nekad se postaviti, ako se dogode konfliktne situacije", objasnio je Antonio Jučev, ravnatelj OŠ Antun Gustav Matoš za Dnevnik Nove TV. Svi zaposleni moraju proći program obrazovanja.

