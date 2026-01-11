Nova pravila za vozače starije od 70 godina – hoće li se britanski model preliti i na Hrvatsku?

Informacije o navodnoj zabrani upravljanja vozilima za osobe starije od 70 godina posljednjih su mjeseci izazvale zabrinutost među vozačima diljem Europe. Iako su se glasine brzo proširile, stvarnost je znatno umjerenija. Promjene koje Ujedinjeno Kraljevstvo planira uvesti od 2026. godine ne znače automatsko oduzimanje vozačkih dozvola starijim osobama, već pojačan nadzor zdravstvene sposobnosti za sigurno sudjelovanje u prometu, piše autoportal.hr.

Starenje stanovništva postaje jedan od ključnih izazova modernih prometnih sustava. Vlade sve češće traže ravnotežu između očuvanja mobilnosti starijih građana i povećanja sigurnosti na cestama. Upravo u tom kontekstu treba promatrati britanske najave, koje su dio šire europske rasprave o odgovornom upravljanju vozačkim dozvolama u starijoj dobi.

Bez dobne zabrane, ali uz strožu kontrolu

U Velikoj Britaniji vozači nakon navršene 70. godine života već sada moraju obnavljati vozačku dozvolu svake tri godine. Ta se praksa ne mijenja. Ono što se mijenja jest način provjere zdravstvenog stanja. Do sada se postupak u velikoj mjeri temeljio na osobnoj izjavi vozača o vlastitom zdravlju. Od 2026. godine nadležne institucije žele se manje oslanjati na deklaracije, a više na konkretne medicinske dokaze.

Važno je naglasiti da ne postoji dobna granica nakon koje vožnja postaje zabranjena. Vozači koji su dobrog zdravlja i dalje će moći upravljati vozilima, pod uvjetom da ispune propisane zdravstvene kriterije. Britanska vlada ističe da je cilj promjena smanjenje rizika i prevencija nesreća, a ne isključivanje starijih osoba iz prometnog sustava.

Kada su vozači prestari za volan? Što kaže zakon i koliko je vožnja u starijoj dobi sigurna?

Zdravstveni pregledi u prvom planu

Jedan od ključnih elemenata novih pravila jest veća uloga medicinske dokumentacije. Osobe s kroničnim bolestima mogle bi biti obvezne dostaviti potvrde liječnika obiteljske medicine ili specijalista. Posebna pažnja posvetit će se stanjima koja mogu utjecati na koncentraciju, reflekse i procjenu situacije u prometu.

Pod povećalom će se naći bolesti srca, dijabetes, neurološki poremećaji te problemi sa spavanjem. Cilj je pravodobno prepoznati potencijalne opasnosti i spriječiti nesreće prije nego što se dogode. Naglasak je na preventivnom, a ne represivnom pristupu.

Obvezni pregledi vida – najosjetljivija tema

Najviše rasprava izaziva mogućnost uvođenja obveznih pregleda vida za vozače starije od 70 godina. Umjesto jednostavnog testa čitanja registarske pločice, sve je izglednije da će se tražiti formalni pregled kod optičara pri svakom obnavljanju dozvole. Takve kontrole trebale bi osigurati pravodobnu korekciju vida i liječenje očnih bolesti, čime bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu.

Kakva je situacija u Hrvatskoj?

U Hrvatskoj trenutačno ne postoje posebna dobna ograničenja za vozače. Vozačke dozvole izdaju se trajno ili na određeno vrijeme, ovisno o procjeni liječnika tijekom pregleda. Sama dob nije razlog za češće kontrole niti za oduzimanje prava na vožnju.

Ipak, rasprave potaknute britanskim primjerom otvaraju pitanje bi li stroži zdravstveni nadzor mogao povećati sigurnost i na hrvatskim cestama. Za sada nema konkretnih prijedloga zakonskih izmjena, ali tema ostaje otvorena, osobito u kontekstu sve starije populacije i rastućih zahtjeva za sigurnošću u prometu.