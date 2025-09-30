Nova nesreća na hrvatskim cestama: Djevojčice se vozile na quadu, jedna teško ozlijeđena

Dvije djevojčice vozile su na quadu u Zagorju. Vozilo se prevrnulo.

Kako javlja policija, nesreća se dogodila u Zagorju, u mjestu sjeverno od Zaprešića. Jedna je maloljetnica s teškim ozljedama odmah prebačena u zagrebačku Klaićevu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“U ponedjeljak oko 15 sati u Hruševcu Kupljenskom, na igralištu na Hruševečkoj cesti, maloljetnica je upravljala četverociklom, odnosno quadom, na kojem se kao putnica nalazila još jedna maloljetnica.

Prilikom vožnje, maloljetnica je izgubila nadzor nad vozilom uslijed čega se vozilo prevrnulo.

Maloljetnoj vozačici liječnička pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena, dok druga maloljetnica tijekom događaja nije ozlijeđena”, rekli su u policiji u utorak, prenosi Danica.hr.