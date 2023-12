Nova Miss Hrvatske vratila se u svoj Tomislavgrad!

Miss Hrvatske Tomislava Dukić vratila se u rodni Tomislavgrad gdje joj je bio pripremljen svečani doček.

Naša nova Miss Hrvatske Tomislava Dukić vratila se u svoj rodni Tomislavgrad gdje joj je organizirana srdačna dobrodošlica od strane članova obitelji, prijatelja i sumještana.

Tomislavu su dočekli vatromet i glazba, u sportskoj dvorani održana je i prigodna svečanost, a koliko je bila ganuta svime, pokazale su i suze koje nije mogla suzdržati.

Novookrunjena ljepotica Tomislava izabrana je između dvanaest lijepih finalistica te će sljedećih godinu dana ponosno nositi krunu zlatarnice Prahir te lentu i mandat Miss Hrvatske 2023., piše Dnevnik.hr.

Pobjednica dolazi iz Tomislavgrada, ima 25 godina i jako voli putovati. Završila je Kineziološki fakultet u Splitu i vrlo je disciplinirana te predana sportskim aktivnostima i zdravom životu. Ističe kako je bitno paziti na sebe i svoje tijelo. Proputovala je puno zemalja i nada se da će joj ovaj izbor omogućiti upoznavanje novih ljudi koji će joj možda jednog dana pomoći u realizaciji njenih budućih planova i projekata.

A pripreme za svjetski izbor počinju vrlo brzo.

''S obzirom na to da se tu radi o svjetskom izboru i da će biti ogromna konkurencija, što sam stvarno toga svjesna, opet postoji neka količina nade jer imam dovoljno vremena da se pripremim. Ne previše zbog nekog mogućeg razočaranja, ali svakako ću se potruditi da sve to bude odlično", izjavila je Tomislava nakon pobjede za IN Magazin.