Nova ministrica otpustila zamjenika jer je zapalio cigaretu

Nova albanska ministrica unutarnjih poslova Albana Kociu prvog dana na dužnost otpustila je svog zamjenika Andija Mahilu zbog pušenja u nedozvoljenom prostoru, prenosi RTL.

Vijest, koju je objavio lokalni medij Albanian Daily News, iznenadile je mnoge jer je Mahil na toj poziciji bio još od 2021. godine. Kao zamjenik ministra radio je na pitanjima sigurnosti, borbi protiv organiziranog kriminalna i međunarodnoj suradnji.

Sve je krenulo zbog dojave građana koji je prijavio zamjenika da je pušio u prostoru gdje je to zakonom zabranjeno.

Ministrica Kociu nije dvojila te je smijenila kolegu i time pokazala odlučnost u poštovanju zakona i pravila.

Inače, propisi u Albaniji zabranjuju pušenje u zatvorenim javnim prostorima.

No, odluka ministrice podijelila je javnost pa tako ima onih koji smatraju da je ovakav potez previše drastičan i da bi bila dovoljna opomena ili novčana kazna.