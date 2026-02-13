Nova kontroverza na Olimpijskim igrama, ovo je zbunilo sve gledatelje

Nakon što je Vladislavu Heraskeviču zabranjen nastup na Zimskim olimpijskim igrama 2026. zbog "kacige sjećanja", dogodila se nova kontroverza!

Članovi ukrajinske sanjkaške reprezentacije nakon svoje vožnje su kleknuli i podignuli kacige u zrak, time su izrazili jasnu podršku svom sunarodnjaku kojeg je Međunarodni olimpijski odbor (MOO) izbacio s Igara. Tu priča postaje još zanimljivija!

Ukrajinci su ostali u prostoru gdje se nalazi kamera putem koje sportaši često šalju poruke gledateljima, snimka je posve normalno emitirana, no na njemačkom ZDF-u zvuk je bio gotovo pa nečujan, piše Bild.

Українські санкарі підтримали Владислава Гераскевича після виступу в змішаній естафеті на Олімпіаді. Відео — Суспільне Спорт pic.twitter.com/M19B4TpnZ4 — ҐРУНТ (@grntmedia) February 12, 2026

"Može se čuti da je razina tona smanjena", istaknuo je voditelj Jochan Breyer pa dodao da su napravili provjeru: "U drugim slučajevima, kada sportaši ulaze u taj prostor, zvuk je potpuno normalan. Ovo djeluje poprilično čudno."

Mnogi se pitaju, je li se dogodio tehnički propust ili je pak poruka ukrajinskih sportaša namjerno utišana? Kako god bilo, za međunarodni televizijski signal odgovorna je OBS, tvrtka u vlasništvu Međunarodnog olimpijskog odbora, a ovo će svakako izazvati nove kontroverze u olimpijskom svijetu.

Podsjetimo, Heraskeviču je zabranjen nastup jer je na kacigi imao imena 20 vojnika poginulih u ratu. MOO je procijenio da se time krše pravila o političkim porukama. Isprva se pozivalo na Pravilo 50 Olimpijske povelje, koje zabranjuje političke poruke na natjecanjima, a potom i na Pravilo 40, koje dopušta izražavanje mišljenja pod strogim uvjetima.

Sam sportaš tvrdi da nije dobio jasno objašnjenje te da mu je samo rečeno kako je prekršio Pravilo 50. Zbrku je dodatno pojačao glasnogovornik MOO-a Mark Adams, koji je na konferenciji za medije pobrkao ta dva pravila pa se morao ispraviti.