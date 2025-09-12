Nova internetska prijevara: Preko "brokera" Dalmatinac ostao bez više od 7800 eura

U četvrtak 11. rujna 2025. godine u Policijsku postaju Makarska pristupio je 51-godišnji muškarac i podnio kaznenu prijavu zbog počinjenja kaznenog djela računalne prijevare iz čl. 271. st. 1. Kaznenog zakona.

Prijavio je kako je 29. kolovoza 2025. godine putem društvene mreže otvorio link oglasa za trgovinu dionicama, nakon čega je zaprimio više poziva s različitih brojeva od osoba koje su se predstavljale kao brokeri. Po njihovim uputama uplatio je najprije 250 eura na račun u inozemstvu, a potom 1000 eura na račun u Hrvatskoj, pri čemu je počiniteljima dao i svoje povjerljive podatke te token.

Nakon toga mu je bez njegova odobrenja s računa skinut dodatni iznos od 4000 eura, a potom još 3800 eura, čime mu je pričinjena ukupna materijalna šteta od 7822 eura.

Policija provodi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i identiteta počinitelja.