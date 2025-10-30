Nova etapa u vezi Jelene Perčin i Gele, glumica otkrila čemu ju je naučio partner

Jelena Perčin u novoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele' utjelovila je Rajku Vukas i savršeno se uklopila u estetiku pedesetih i predivan cetinski kraj, koji je i samu glumicu oduševio. Njezin lik je pametan, pravičan i bogate biografije, piše Story.

'Rajka je vrlo hrabra, snažna žena, slojevite biografije. Prerasla je sredinu iz koje potječe, ali je čvrsto povezana sa svojim korijenima i puna razumijevanja za sve ljude koji su u njezinom životu', otkriva Perčin o svojoj novoj televizijskoj ulozi. Estetika pedesetih, kaže, posebno ju je oduševila.

'Dojmljiva je, a istovremeno je i veliki izazov, ne samo u produkcijskom smislu, već i u glumačkom. Trudim se utkati u svoj lik zakonitosti tog vremena u načinu ponašanja, govorenja i promatranja svijeta. Perspektiva je bitno različita od današnje, nadam se da ćemo uspjeti prenijeti duh tog vremena, ne samo u estetici, već i načinu življenja i promišljanja', dodaje glumica.

Dok je zbog nove uloge prigrlila Rajku Vukas, Martu Novak morala je polako ostaviti u sjenama prošlosti! Ipak, kaže, ostat će ta uloga u posebnom mjestu u njezinom srcu!

'Puno promjena u mom životu je došlo s tom ulogom, neki divni ljudi, puno učenja, iskustva, ali završilo je točno kada je trebalo. Treba otvoriti vrata novim izazovima. Rajka je definitivno drugačija od Marte, a gledatelji neka otkriju koliko', zaključila je Perčin.

Na 'Divljim pčelama' surađuje i njezin partner Ante Gelo, koji je za seriju stvorio izvrsnu glazbenu kulisu.

'Razgovarali smo o projektu, naravno, već smo imali prilike poslovno surađivati i jednom drugom smo vjerna publika, ali i konstruktivna kritika. Uz Antu sam se zapravo susrela s procesom nastajanja glazbe i ne prestaje me to fascinirati! Prekrasno je svjedočiti jednom takvom znanju i talentu kakav je njegov. Glazba za seriju baš je posebna, imala sam mali sneak peak na samim počecima i reći ću samo da sam uglavnom ostajala bez teksta', zaključuje Jelena Perčin!