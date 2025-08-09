Nova era na Gripama: KK Split ambiciozno slaže kockice za novu sezonu

Već se uvelike složila križaljka na Gripama. Splitski žuti, nekad trostruki prvaci Europe ambiciozno kreću u novu sezonu, očekuje se i novi Nadzorni odbor u kojem bi se trebali naći i nekadašnji nadzornici koji su do prije četiri godine vodili ovaj trofejni klub.

Važnu ulogu u klubu trebao bi opet imati Domagoj Maroević, nekadašnji predsjednik KK Split, istinski košarkaški zaljubljenik, odrastao na Gripama, svakodnevno igrajući basket u sjeni košakaškog velikana kojeg smo slavnih dana imali tu u susjedstvu...

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na klupu će kao prvi trener sjesti Dino Repeša, nastavljajući tamo gdje je tata Jasmin stao još 2001., kada je doveo "žute" skoro do final foura Superlige.

Kao prvi pomoćnik tu je Damir Rančić, nekadašnji hrvatski reprezentaivac vraća se u matični klub, dok će mu veliki i proslavljeni suigrač Roko Leni Ukić stati na čelo omladinske škole KK Split. Ante Grgurević vodit će školu košarke, dok će brigu o centrima preuzeti Andrija Stipanović koji završava igračku karijeru.

Što se tiče igračkog rostera, ugovore su potpisali: Teyron Myers, centar Jake Stephens, Paolo Marinelli, Ivan Perasović, Matej Bošnjak i australski Hrvat Grant Anticevich.

Već na početku ove sezone ABA lige Splićani će u Dubai, a onda u Split dolazi beogradski Partizan.

Želja je s Gripa da utakmice žutih ponovo u Splitu budu događaji za koje će se tražiti karta više.