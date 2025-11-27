Nova dramska snaga u Splitu: Premijera autorskog djela "Desperatio/O očaju" u Kocki

U splitskom klubu Kocka ovoga prosinca održat će se niz izvedbi autorskog dramskog djela „Desperatio/O očaju“, čiju dramaturgiju i tekst potpisuje mlada autorica Sara Stipić. Predstava će se igrati 9., 10. i 11. prosinca, a zanimanje publike vidljivo je već na početku – prva izvedba 9. prosinca u 21 sat je rasprodana.

Autorica koja osvaja književnu i dramsku scenu

„Desperatio“ je novo autorsko ostvarenje mlade Splićanke koja posljednjih godina privlači pažnju književne i dramske scene. Iako iznimno mlada, Stipić je dobitnica niza nagrada, među kojima se ističu nagrada natječaja „Naš Ranko“ za kratku priču Viktor i Vera, prva nagrada za najljepše ljubavno pismo, treća nagrada na XXVII Nazorovim danima te druga nagrada u kategoriji haiku poezije za pjesmu Linđo. Sudjelovala je i na državnoj smotri LiDraNo 2023., a 2025. godine objavljene su njezine kratke priče Malo tiše, Zabavljačice i Licemjer.

Udruga OTPADNIK i mladi ansambl koji stoji iza izvedbe

Predstavu izvodi Udruga Dramska skupina OTPADNIK, koju je Stipić i formalno osnovala. Skupina broji dvanaest članova: autoricu, deset glumaca te tehničara zaduženog za zvuk i video efekte koji prate izvedbu. Riječ je o mladom ansamblu u dobi od 14 do 18 godina, učenicima od prvog do četvrtog razreda srednje škole. Unatoč mladosti, radno su vrlo disciplinirani – probe se održavaju subotom i nedjeljom, u trajanju od tri do šest sati, ovisno o fazi priprema i blizini termina predstava.