Nova drama u "Kumovima" - vraća se Zlatan, ali ne sam!

Nakon što su gledatelji u posljednjim epizodama "Kumova" emitiranih pred ljeto svjedočili Zlatanovom (Konstantin Haag) odlasku u Argentinu zbog prekida s Vedranom (Jagoda Kumrić), na veselje brojnih obožavatelja, omiljeni Zlatan ponovno se vraća u hit seriju, a iz Argentine u Zaglave stiže s novom djevojkom Bellom, koju je utjelovila glumica Iva Mihalić.

"Bella ima svoj plan, ponešto proračunat, ponešto iskren. Stalo joj je do Zlatana, iskrena je u tome i u njemu vidi priliku da popravi svoj život. Napravi mali kaos, koji opet možda mještanima donese i malu katarzu", otkrila je Iva.

Bella je simpatična djevojka porijeklom iz Dalmacije, no život provodi po svjetskim metropolama trošeći novac bogatog muža. Ona je trendi, nesputana i slobodna žena s velikom tajnom koju još nije otkrila ni Zlatanu. A, ni on se njoj nije pohvalio još uvijek nerazriješenim odnosom s Vedranom.

U novim nastavcima vidjet ćemo kako će se zbog Bellinog dolaska uzburkati Vedranin i Zlatanov već ionako zategnut odnos. Između njih troje dogodit će se ljubavni trokut, iz kojega će na vidjelo izaći brojne tajne, javlja dnevnik.hr.

"Ja sam negdje kao lik to shvatila da mi se on osvećuje, ali nije, on se zapravo i malo pronalazi okolo“, objasnila je Jagoda Kumrić.