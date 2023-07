NOŠTROMO ODUSTAO OD RIBARNICE Štekat restorana nije manifestacija, ne postoje minimalno - tehnički uvjeti

Splitska Glavna ribarnica ipak neće biti poprište slasnih delicija vrhunskog kuvara Zlatka Marinovića, a ni bilo kog drugog, bar ne ove sezone. Parkovi i nasadi, koji "drže", ribarnicu objavili su natječaj za ugostitelje na kojeg se javio jedino "Noštromo", no onda se sve isproblematiziralo. Od primjene pojma manifestacije, kao diskrecionog prava gradonačelnika, pa do minimalno - tehničkih uvjeta.

Marinović je ne želeći se upuštati u novu turu vožnje s birokracijom nakon svega odustao, a Parkovi i nasadi su izgubili najmanje 9.000 eura za tri mjeseca na ime najma.

- Dugo to traje, puno politike, svega. Tko je sve inspekcije slao to nikad nećemo znat, nije ni bitno. Ja sam svoje obavio, predao papire za natječaj. Rekli su i da nije manifestacija i gotovo. Nema tu puno priče. Nisu našli sluha. Najbolje je odustati i ne baviti se više s tim. Ne vridi to moga truda i svega. Radim 20 godina liti i zimi pa da me razvlače po novinama. To ne ide. Bila je ideja da dobijem štekat vanka uza zid. Nisu dali, da neka idem unutra. Onda je nasta problem koji je. Cijela ta procedura, natječaji, je li manifestacija nije li, to traje i skupo je. Veliki su troškovi. Otpustija sam 6 ljudi. Neću se žaliti. Možda se vidimo u nekom drugom filmu - izjavio nam je Marinović.

U ribarnicu je ušao direktnim dogovorom sa izvršnom gradskom vlašću. Nakon skidanja tende izgubio je štekat pod njom u večernjim satima. Plaćao je 2.500 eura + PDV. A kaže kako je popravio sam kompletnu ventilaciju, očistio reflektore, natega kabele i uredio angažirajući fotografa i dizajnera Damira Fabijanića i njegove umjetničke fotografije. Onda mu je prigovoreno kako se ne može taj prostor dati bez natječaja. Sad je ostavljena golubovima da s visine gledaju Naše malo misto nezainteresirani za manifestacije i minimalno-tehničke uvjete.