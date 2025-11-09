Nogometaš Rijeke prijavio reprezentaciji ozljedu, a dan kasnije odigrao 80 minuta protiv Varaždina

Nogometaši Varaždina pobijedili su Rijeku 1:0 u 13. kolu SHNL-a, a sastav Rijeke šokirao je Bosnu i Hercegovinu.

Navijači tamošnje reprezentacije ostali su iznenađeni jer se u prvih 11 Rijeke pojavio Stjepan Radeljić, stoper koji je samo dan prije prijavio ozljedu i otkazao reprezentaciju nastupe u dvoboju za Svjetsko prvenstvo.

Ta vijest je objavljena na službenoj stranici Saveza, a izbornik je odmah pozvao Adriana Leona Barišića i Darija Šarića.

No nakon utakmice mediji u BiH odmah su se zapitali što se to događa unutar reprezentacije, ali i kod samog Radeljića.

Kako je zbog ozljede otkazao reprezentaciji, a onda 80 minuta odigrao u Varaždinu, nikome nije jasno. Puno je upitnika oko te teme, a možda se oglasi i sam nogometaš, piše Gol.hr.