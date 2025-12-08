Noćne intervencije policije: Preglasna glazba donijela kazne u dva splitska objekta

U nedjelju, 7. prosinca 2025.godne oko 00,10 sati zaprimljena je dojava o buci u ugostiteljskom objektu u Sukoišanskoj ulici i građanin su zatražili intervenciju policije. Policijski službenici utvrdili su da je 50-godišnjakinja u objektu reproducirala preglasnu glazbu kojom je remetila noćni odmor građana i na taj način je počinila prekršaje protiv javnog reda i mira, a prekršaj je počinila i 21-godišnjakinja kao odgovorna osoba u ugostiteljskom objektu jer je propustila spriječiti narušavanje javnog reda i mira.

Obje su kažnjene zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Također, u nedjelju oko 2 sata zaprimljena je dojava u narušavanju javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu na Firulama. Policijski službenici su utvrdili da je muškarac puštanjem preglasne glazbe narušavao noćni odmor građana i počinio prekršaj protiv javnog reda i mira, a 28-godišnjak je kao odgovorna osoba također počini prekršaj jer je propustio spriječiti narušavanje.

Obojica su kažnjena.